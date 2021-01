Sem Ademir, América terá mudança para enfrentar Botafogo-SP pela Série B

América terá mudança no ataque para enfrentar o Botafogo-SP (foto: Montagem com imagens de Divulgação/América) ofensivo. O técnico Lisca precisará mudar o ataque do América para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B do Campeonato Brasileiro. Sem Felipe Azevedo (lesionado) e Ademir (suspenso pelo terceiro cartão amarelo), o Coelho terá novidades em seu setor









Neto Berola e Léo Passos são os principais candidatos à vaga na outra beirada do campo. Berola está respaldado por uma excelente participação na goleada por 4 a 0 sobre o Vitória, na 32ª rodada. Por sua vez, Léo Passos, titular em 11 partidas no início da Série B, perdeu espaço, mas vem sendo opção frequente saindo do banco de reservas.





Há possibilidade, ainda que remota, de que os dois sejam escolhidos para iniciar a partida. Isso porque Neto Berola está acostumado a atuar pela ponta esquerda, e Léo Passos foi acionado como ponta-direito na maior parte de seus jogos pelo América.





Nomes como Marcelo Toscano e Calyson também são opções para o técnico Lisca no setor, mas menos prováveis.





Rodolfo é a única certeza para o ataque do Coelho. Em grande fase, o camisa 9 alviverde marcou 16 gols em 49 jogos na temporada.





América e Botafogo-SP se enfrentarão nesta sexta-feira (15), às 21h30, no Independência, em Belo Horizonte. A partida será válida pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.





A provável formação do clube mineiro para enfrentar o Botafogo-SP tem: Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Felipe Augusto, Neto Berola (Léo Passos) e Rodolfo.





O América briga por um inédito tricampeonato da Série B. Com 67 pontos, um a mais que a vice Chapecoense, o Coelho busca se isolar como o maior campeão da competição.