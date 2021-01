Presidente do Atlético é diagnosticado com a COVID-19

Presidente do Atlético, Sérgio Coelho tem 60 anos (foto: Bruno Cantini/Atlético)

Presidente do, Sérgio Coelho, de 60 anos, testou positivo para COVID-19. O mandatário alvinegro cumpre isolamento e, de acordo com o clube, está "assintomático e seguindo todas as orientações".A informação foi confirmada ao Superesportes pela assessoria de comunicação do Atlético. Entre jogadores, dirigentes e integrantes da comissão técnica, este é o 34º caso dedivulgado publicamente pelo clube alvinegro desde o início da pandemia.Por precaução, Sérgio Coelho iniciou período de isolamento social antes mesmo de ser diagnosticado com a doença, já que sua mulher havia testado positivo. Ela também está bem.O presidente, inclusive, não acompanhou o elenco atleticano na viagem a Bragança Paulista, no último domingo, para a partida contra o(empate por 2 a 2), pelo Campeonato Brasileiro.O responsável por chefiar a delegação foi o diretor de futebol Rodrigo Caetano.