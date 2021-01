Galinho supera o Corinthians e avança à final do Brasileiro

O Galinho superou Corinthians no Brasileiro Sub-20 (foto: Atlético/Divulgação)

superou onos pênaltis nesta segunda-feira (11/1) e avançou à final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Na grande decisão, o clube mineiro enfrentará o Athletico Paranaense, que eliminou o Flamengo na outra semifinal.As duas equipes haviam empatado em 1 a 1 na última quinta-feira (7/1), em São Paulo, na primeira partida das semis. Após nova igualdade em 1 a 1, o Galinho bateu o Corinthians nos pênaltis por 5 a 4.No confronto desta segunda, disputado no SESC Venda Nova, em Belo Horizonte, o gol alvinegro foi marcado pelo lateral-direito Talisson, que já recebeu chances no grupo profissional, ainda no primeiro tempo.Na segunda etapa, superioridade e empate dos paulistas. Atlético e Athletico Paranaense buscam vencer o Campeonato Brasileiro Sub-20 pela primeira vez.Os dois clubes já foram, em 2009 e 2014, respectivamente.