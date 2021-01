Cruzeiro tem cinco dias para pagar dívida de R$ 8 milhões

A dívida será mais um problema para o presidente Sérgio Santos Rodrigues administrar (foto: Bruno Haddah/Cruzeiro)

Em designação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), nessa terça-feira, orecebeu o prazo de cinco dias para pagar R$ 8.008.708,91 à União.O valor é cobrado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional () referente à dívida do clube por falta de repasse do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), no período de 1994 a 2015.A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Victor Martins, do Blog do Victão.Em caso de descumprimento, o Cruzeiro pode ter bens, como veículos e imóveis, além de contas bancárias bloqueadas até o limite do débito.A nova cobrança surge após acordo do clube com a PGFN para parcelamento em 145 vezes de dívidas fiscais.Com o acerto, anunciado em outubro do ano passado, a Raposa conseguiu reduzir cerca de 45% do seu passivo de débitos, o que representa R$ 151.798.099, de um valor total de R$ 334.182.840,98.Mesmo com o acordo, que suspendeu o curso de 33 processos e recursos judiciais, o Cruzeiro voltou a ser réu dias depois devido à cobrança por falta de repasse dedurante o período de 1994 a 2015.