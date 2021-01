A 6 rodadas para fim da disputa, artilheiro do Coelho pede pés no chão

Rodolfo marcou 15 gols na temporada, cinco deles na campanha vitoriosa do Coelho, que praticamente selou o acesso à elite (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press 25/8/20)





O discurso é de humildade, mas a meta é mais do que objetiva: com o acesso para a elite encaminhado, o América vai se concentrar agora na busca do tricampeonato da Série B do Campeonato Brasileiro. A seis rodadas do fim da competição, o Coelho alcançou 63 pontos – marca que corresponde a 99,7% de chance de subir, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – e lidera a disputa.



O primeiro lugar foi garantido na última partida, ao vencer o Guarani fora de casa por 1 a 0. O time mineiro tem a mesma pontuação da segunda colocada, Chapecoense, mas fica à frente na classificação por ter uma vitória a mais (18 a 17).





Autor do gol, Rodolfo, que marcou 15 vezes em 47 partidas na temporada, reforçou que agora o objetivo do time alviverde é garantir o título nacional. Para o jogador, a conquista fecharia ‘com chave de ouro’ a campanha alviverde. No sábado, o Coelho volta a campo, recebendo o Vitória (15º), no Independência. A partida será às 19h.





“Vamos passo a passo nestes últimos jogos, degrau por degrau, para a gente buscar o nosso objetivo. Com os pés no chão, como sempre foi, com muita humildade e jogando jogo a jogo, vamos em busca do nosso objetivo para fechar o ano com chave de ouro”, afirmou.





Para ele, a equipe comandada pelo técnico Lisca deve manter seu padrão tático para triunfar diante dos próximos adversários (além do Vitória, Náutico, Botafogo-SP, Brasil de Pelotas, Confiança e Avaí) e ficar com o troféu da Série B.





“O que a gente precisa fazer para ficar com o título é o que a gente vem fazendo durante o campeonato todo, jogando forte, sempre respeitando nossos adversários, mas jogando no nosso ritmo, um ritmo forte, agressivo tanto na marcação como no ataque. É jogar para cima, não podemos mudar nossa característica agora na reta final”, disse Rodolfo. A chance de o América levantar o caneco chega a 57%, de acordo com o site de probabilidades da UFMG, enquanto a Chapecoense, tem 43%.





CONTRATO Por causa do bom rendimento, o América renovou o contrato do jogador até dezembro de 2023. Com o gol marcado sobre o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, Rodolfo chegou ao quinto em 26 jogos na Segundona e a 15 em 47 partidas na temporada. No Campeonato Mineiro, o camisa 9 marcou quatro vezes em nove apresentações. Já na Copa do Brasil, o atacante divide a artilharia com Brenner (São Paulo), Léo Gamalho (CRB) e Nenê (Fluminense) – todos com seis gols, mas, como o americano, fora da disputa.