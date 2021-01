Ademir e Rodolfo marcaram mais de 40% dos gols do América na temporada

Os atacantes Rodolfo e Ademir foram responsáveis por 40,57% dos gols do América nesta temporada (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press ) Destaques do setor ofensivo do América, que fez grande campanha na Copa do Brasil ao alcançar a semifinal (eliminado pelo Palmeiras) e assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, Ademir e Rodolfo marcaram mais de 40,57% dos gols do time em 2020/2021.



(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 24/11/20)





O atacante chegou ao quinto gol dele em 26 partidas na Série B e a 15 em 47 na temporada. No Campeonato Mineiro, o camisa 9 marcou quatro vezes em nove apresentações. Na Copa do Brasil, divide a artilharia com Brenner (São Paulo), Léo Gamalho (CRB) e Nenê (Fluminense) – todos com seis gols. Por causa do bom rendimento, o América renovou seu vínculo até dezembro de 2023.





Já Ademir, que atua pelo clube desde abril de 2018, deslanchou em 2020, sobretudo quando se tornou titular absoluto, após a venda de Matheusinho ao Beitar Jerusalém, de Israel. Notabilizado pelas arrancadas e dribles em velocidade, o camisa 10 disputou 45 jogos e contabilizou 13 gols – sete na Série B, um na Copa do Brasil e cinco no Mineiro.





Parceria

As estatísticas do América com os atletas juntos em campo são bastante positivas. Em 37 duelos, o time ganhou 20, empatou 12 e perdeu cinco – aproveitamento de 64,8%. Ademir fez nove gols, e Rodolfo, 12.





Do elenco alviverde, quem mais se aproxima da dupla é o meia-atacante Felipe Azevedo, com seis gols em 27 jogos. Em seguida aparece Marcelo Toscano, com cinco tentos em 35 presenças (apenas 10 entre os titulares). Léo Passos, Felipe Augusto e Alê estão empatados, com quatro gols.





A parceria entre Ademir e Rodolfo estará novamente em ação no sábado, às 19h, quando o Coelho enfrenta o Vitória, no Independência, pela 33ª rodada da Série B. A meta é assegurar os três pontos para chegar aos 66, garantir o acesso matemático à elite do Brasileirão e caminhar rumo ao terceiro título nacional da Segunda Divisão.