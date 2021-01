Com sequência invicta, América pode se isolar como maior campeão da Série B

Coelho é o líder da Série B, com 63 pontos (18 vitórias, 9 empates e 5 derrotas) (foto: Fernando Almeida/América) contabilizou 16 no mesmo período (4 triunfos, 4 empates e 2 reveses). Depois de fazer história ao alcançar as semifinais da Copa do Brasil, o América está perto de outra façanha: a de maior campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. O time assumiu a liderança, com 63 pontos, graças aos 23 somados nos 10 jogos recentes (7 vitórias, 2 empates e 1 derrota), ao passo que a Chapecoense, agora na segunda colocação,16 no mesmo período (4 triunfos, 4 empates e 2 reveses).









Na reta final da Série B, o América enfrenta Vitória (casa), Náutico (fora), Botafogo-SP (casa), Brasil de Pelotas (fora), Confiança (fora) e Avaí (casa). Já a Chapecoense encara Botafogo-SP (fora), Figueirense (casa), Vitória (fora), Ponte Preta (casa), Operário (fora) e Confiança (casa).





Além de coroar o trabalho do técnico Lisca e o planejamento acertado da diretoria, o eventual título colocará o time mineiro isolado na primeira posição entre os maiores campeões da segunda divisão. O posto é dividido com Coritiba, Goiás, Palmeiras, Paysandu e Bragantino, que ganharam duas vezes cada.





A primeira conquista americana foi com Givanildo Oliveira, em 1997, quando a Série B contou com 25 times em cinco grupos. Na segunda etapa, houve mata-mata entre 16 equipes. Na terceira e na quarta fase, o formato de agrupamentos foi retomado. O alviverde se sagrou campeão no quadrangular final, que também tinha Ponte Preta (2º), Náutico (3º) e Vila Nova-GO (4º).





Em 2017, o América desbancou o favoritismo do Internacional e ganhou a Série B em sua 12ª edição no sistema de pontos corridos em dois turnos. Foram 73 pontos somados em 38 rodadas - 20 vitórias, 13 empates e apenas cinco derrotas. O técnico na ocasião era Enderson Moreira.





A equipe de 2020 tem chance de superar o aproveitamento de três anos atrás. Para isso, basta ganhar três jogos e empatar um. O caminho da taça, porém, requer regularidade, pois a Chapecoense continua no encalço. Desta forma, o Coelho trabalhará ao máximo para chegar - ou ao menos se aproximar - da meta de 81 pontos.





Todos os campeões da Série B (por ano):





2019 - Bragantino

2018 - Fortaleza

2017 - América

2016 - Atlético-GO

2015 - Botafogo

2014 - Joinville

2013 - Palmeiras

2012 - Goiás

2011 - Portuguesa

2010 - Coritiba

2009 - Vasco

2008 - Corinthians

2007 - Coritiba

2006 - Atlético

2005 - Grêmio

2004 - Brasiliense

2003 - Palmeiras

2002 - Criciúma

2001 - Paysandu

1999 - Goiás

1998 - Gama

1997 - América

1996 - União São João

1995 - Athletico-PR

1994 - Juventude

1992 - Paraná

1991 - Paysandu

1990 - Sport

1989 - Bragantino

1988 - Inter de Limeira

1986 - não houve campeão

1985 - Tuna Luso

1984 - Uberlândia

1983 - Juventus-SP

1982 - Campo Grande-RJ

1981 - Guarani

1980 - Londrina

1972 - Sampaio Corrêa

1971 - Villa Nova