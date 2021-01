Felipão terá de recorrer a Cacá ou ao jovem Paulo para formar a zaga

Aos 21 anos, Cacá deve ter a oportunidade de retornar ao time na sexta-feira, no Maranhão: ele era titular até a chegada de Scolari (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press %u2013 7/9/20)







Fã de jogadores mais experientes, o técnico Luiz Felipe Scolari vai ter de escalar um jovem na zaga do Cruzeiro na partida contra o Sampaio Corrêa, sexta-feira, às 21h30, em São Luís (MA), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com Manoel, de 30 anos, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo, o treinador tem à disposição Cacá, de 21, e Paulo, de apenas 18, para formar dupla com Ramon, de 25.





LEIA MAIS 09:12 - 04/01/2021 Ex-Cruzeiro, Alex está entubado após parada cardíaca e vive fase decisiva

08:00 - 03/01/2021 Ronaldo Fenômeno parabeniza Cruzeiro por 100 anos: 'Um século de histórias'



Cacá já atuou em 54 oportunidades pelo time principal da Raposa. Paulo, por sua vez, subiu no ano passado e, se escolhido, vai ter a primeira oportunidade na equipe de cima, depois de ter contrato prorrogado, no início de novembro, até o fim de 2023.

“Todos os jogadores estão aptos a jogar. Independentemente de quem for o escolhido para o lugar do Manoel, sei que vai entrar para dar o máximo. Quem for escalado vai dar conta do recado”, acredita Ramón.





Como outros cruzeirenses, ele reconhece a importância do camisa 32 nesta temporada tão complicada, especialmente para o clube, que acaba de completar 100 anos sem conseguir voltar à elite do futebol nacional. Mas também se recorda de que a equipe já se saiu bem com ele atuando ao lado, por exemplo, de Cacá. Como na vitória por 1 a 0 sobre o Operário-PR, em 20 de outubro, justamente na reestreia de Felipão no comando celeste.





Cacá, aliás, se manteve como titular na chegada do treinador, deixando Ramon no banco. Porém, acabou perdendo a posição justamente para o companheiro mais experiente, que vem se saindo bem, mas que está consciente de que o time poderia ter feito mais. A seis rodadas do fim do torneio, só pode chegar aos 59 pontos





“Tivemos uma sequência de jogos em poucos dias. Agora, vamos ter mais tempo para treinar, para nos preparar, para corrigir o que a gente vem errando nos últimos jogos. A sequência não está boa, a gente sabe que precisa voltar a vencer e a semana será de suma importância para que a gente possa fazer um bom jogo”, declara Ramon.





AUSENTES A decisão de Scolari poderia ser outra se tivesse à disposição defensores bastante rodados e vencedores, como Dedé e Leo, mas ambos ainda cuidam de problemas físicos e optaram por fazê-lo longe da Toca da Raposa II. Um está no Rio, em recuperação de mais uma cirurgia no joelho, cujos problemas o impedem de atuar regularmente desde o fim de 2014. O outro, que passou por procedimento para correção de lesão na cartilagem do joelho direito em setembro, viajou a Chicago (EUA) para finalizar o processo – ele já estava na fase de transição, mas decidiu trocar o Brasil por solo americano, arcando com os custos.





Nenhum deles volta a atuar nesta Série B. No caso de Dedé, que não joga desde 19 de outubro de 2019, em vitória sobre o Corinthians por 1 a 0, em São Paulo, pela Série A do Brasileiro, a situação é um pouco mais complexa. O atleta, que tem contrato até o fim de 2021, já reclamou estar tendo de arcar com fisioterapia, causando mal-estar no clube.





enquanto isso...

…Novo técnico no Sub-20



Após demitir Gilberto Fonseca, a diretoria do Cruzeiro acertou a contratação de Paulo Ricardo Lemos de Castro para comandar a equipe Sub-20. Com passagens por diversos clubes do Brasil, incluindo a Raposa, ele retorna à Toca da Raposa para tentar novos títulos e, principalmente, formar jogadores que ofereçam retorno técnico e financeiro.