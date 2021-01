América depende só de si para levar o tricampeonato

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 9/2/20)

O América começa a semana com a confiança elevada depois da importante vitória sobre o Guarani por 1 a 0, em Campinas, e de garantir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, restando seis rodadas para o fim da competição. Com o empate sem gols de ontem da Chapecoense com o Brasil-RS, em Chapecó, o time mineiro depende somente de si para vencer pela terceira vez a Segunda Divisão nacional. Empatados com 63 pontos – o Coelho tem uma vitória a mais –, mineiros e catarinenses praticamente garantiram o retorno à elite nacional.





Com a eliminação na Copa do Brasil para o Palmeiras, o clube agora passa a dedicar o mês de janeiro a vencer a Série B. Os atletas poderão ter um respiro a mais depois da recente maratona de partidas e acumular energia para os confrontos restantes.





A reapresentação no CT Lanna Drummond será somente na quarta-feira. O Coelho volta a campo no sábado, diante do Vitória, às 19h, no Independência.





Lisca garante que a equipe vai com força total para buscar a conquista, que premiará o bom trabalho que vem sendo desenvolvido desde o ano passado: “Temos que manter e a tranquilidade nestes últimos seis jogos. Precisamos nos preocupar em fazer nosso melhor, a pontuação máxima. Vamos brigar até o fim com a Chapecoense, já que nosso acesso está praticamente carimbado. A probabilidade é de quase 100%. Temos de parabenizar clube, diretoria, jogadores, funcionários, comissão técnica e famílias pelo sacrifício neste fim de ano”.





O treinador disse que um dos desafios foi animar o grupo depois da eliminação na Copa do Brasil: “A Copa do Brasil foi muito importante para nós, mas a diretoria sempre colocou que o principal objetivo do ano era o acesso. Tivemos que virar rápido a chave e nos fortalecermos. Ficamos tristes na quarta-feira, pela maneira que foi a derrota para o Palmeiras, mas a qualidade do adversário fez a diferença. Ficamos fortalecidos pelo que fizemos contra Corinthians, Inter e o próprio Palmeiras e pela maneira que todo o país valorizou nosso trabalho”.





DESCANSO Em relação à equipe, Lisca deu indícios de que poupará o armador Alê nos próximos dias. O jogador ficou um tempo ausente, por ter se infectado com o novo coronavírus, e ganhará folga maior para curtir a família, pois teve de ficar isolado no período de festas de fim de ano. Além disso, o jogador – que já recebeu elogios de Jorge Sampaoli, do Atlético – teria mais tempo para se recuperar fisicamente, diante das sequelas provocadas pela COVID-19.





O volante Flávio dificilmente vai enfrentar o Vitória, pois está em tratamento de problema muscular na coxa esquerda. Zé Ricardo seguirá como titular. Os laterais Diego Ferreira e João Paulo e o atacante Felipe Azevedo seguem no departamento médico se recuperando de lesões.