Sérgio Coelho assume presidência do Atlético; veja 10 promessas e propostas

Atlético: presidente Sérgio Coelho e vice José Murilo Procópio (foto: Bruno Cantini/Atlético) promessas e revelou publicamente algumas propostas para o mandato que vai até o fim de 2023. Eleito em 11 de dezembro de 2020, o empresário Sérgio Coelho assume nesta segunda-feira a presidência do Atlético. Apesar de a posse oficial ser apenas neste 4 de janeiro, o novo mandatário alvinegro participa de reuniões sobre o futuro do clube há alguns meses, já feze revelou publicamente algumas propostas para o mandato que vai até o fim de 2023.









1 - Fazer reforma estrutural na Cidade do Galo





A nova gestão prometeu concluir as obras do campo 7 da Cidade do Galo e construir um prédio para abrigar os dirigentes das categorias de base. “A estrutura física da administração não é compatível”, disse Sérgio Coelho durante a primeira entrevista coletiva como presidente alvinegro.





2 - Solicitar ao Conselho Deliberativo a contratação de uma auditoria





Antes de ser eleito, Sérgio Coelho se encontrou com vários grupos de conselheiros. Numa dessas reuniões, prometeu solicitar ao presidente do Conselho Deliberativo, Castellar Filho, a contratação de uma auditoria externa que analise as contas da administração executiva do clube.





3 - Modificar gestão e captação na base





Sérgio Coelho deseja reformular a estrutura de poder e descentralizar o processo de tomada de decisões na base. No modelo atual de gestão, o principal responsável pelo setor é o “diretor das categorias de base”, posto ocupado desde maio de 2019 por Júnior Chávare. A intenção é dividir as responsabilidades do cargo entre pelo menos dois profissionais: um ficará por conta da parte técnica e o outro da administrativa.





Outra mudança na base deve ser no processo de captação de jovens jogadores. Atualmente, o projeto comandado por Chávare prioriza a contratação de atletas em fases mais avançadas de formação (a partir dos 16 anos). O novo mandatário, porém, entender que o ideal é buscar atletas ainda mais novos.





4 - Mudar o modelo de gestão do futebol feminino





Esta não é uma promessa, mas uma proposta estudada pela nova gestão. Atualmente, o futebol feminino do Atlético é comandado pela coordenadora Nina de Abreu. Sérgio Coelho, no entanto, vê com bons olhos uma reestruturação da administração do setor.





A possibilidade aventada envolveria a criação do cargo de “diretor de futebol feminino”, que poderá ser ocupado por um conselheiro de forma não remunerada. Mesmo nesse cenário, há uma tendência de continuidade para Nina de Abreu.





5 - Gerir o clube por órgão colegiado





No próximo triênio, a influência financeira e administrativa do grupo de empresários conhecido como “quatro R’s” (Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador) deve aumentar. O próprio Sérgio Coelho, para aceitar o convite de concorrer à presidência, deixou clara a proposta de basear as decisões mais importantes (contratações, por exemplo) na opinião deste órgão colegiado, que conta também com o vice José Murilo Procópio.





6 - Inaugurar a Arena MRV no prazo





Esta promessa esteve, inclusive, na lista de diretrizes estabelecidas por Sérgio Coelho ainda durante a campanha. Atualmente, a projeção do clube é inaugurar a Arena MRV em outubro de 2022.





7 - Tentar renovar com o técnico Jorge Sampaoli





Trata-se de uma proposta comunicada a Sampaoli antes mesmo de Sérgio Coelho ser eleito. Em reunião virtual, o grupo de empresários que integra a gestão alvinegra comunicou ao treinador o desejo de estender por um ano o contrato que tem validade até dezembro. Tudo depende, naturalmente, do desenrolar das negociações e do desempenho da equipe em campo.





8 - Contratar pelo menos quatro jogadores para a próxima temporada





Sérgio Coelho repetiu seguidas vezes que esta não se trata de uma promessa, mas de uma proposta. A intenção da nova diretoria é contratar pelo menos quatro jogadores para a temporada que se inicia no fim de fevereiro. As prioridades são as chegadas de um lateral-esquerdo e um volante. “E, se houver uma oportunidade de trazer um grande camisa 10 e um grande camisa 9, estamos atentos ao mercado para que façamos as contratações”, frisou o presidente em entrevista ao Superesportes em dezembro.





9 - Propor reforma no estatuto





Outra promessa feita por Sérgio Coelho é propor ao Conselho Deliberativo uma reforma no estatuto do Atlético. O dirigente não deu muitos detalhes sobre o que deseja mudar, mas já deixou clara a intenção de sugerir que o presidente tenha menos poder. “Que existam comissões, órgãos. Vamos dar um exemplo: me parece que no Santos, quando vai vender um jogador hoje, tem uma comissão que aprova valor de venda, se vai vender ou não”, exemplificou o mandatário, em entrevista à Rádio da Massa, no último dia 28.





10 - Criar um canal direto de comunicação com a torcida





Na primeira entrevista coletiva como novo presidente alvinegro, Sérgio Coelho prometeu criar um canal de comunicação direto com a torcida por meio do Twitter. “Temos três formas de se comunicar: a imprensa, um Twitter pessoal e os canais de comunicação do clube. Faremos a comunicação adequada e no nível que a massa precisa”, disse.