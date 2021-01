Atlético volta ao batente depois da folga

Nathan acredita que lesão muscular afetou seu rendimento e espera mostrar o bom futebol de novo a partir de agora (foto: Pedro Souza/Atlético - 1/7/20)

A tabela do Campeonato Brasileiro tem sido favorável ao Atlético desde seu começo, com poucos jogos nos meios de semana e alguns períodos grandes de folga entre um confronto e outro. Focado somente na Série A, o Galo se beneficiou dessa vantagem para ter quase sempre o grupo completo à disposição do técnico Jorge Sampaoli. O alvinegro começa 2021 com tempo razoável de preparação mais uma vez, pois vai entrar em campo apenas no dia 11, diante do Bragantino, em Bragança Paulista, pela 28ª rodada.

Depois de três dias de folga para a virada do ano, o grupo se reapresenta nesta tarde, e o treinador vai usar o período até a próxima partida para melhorar a condição física da equipe como um todo. Jogadores como o volante Jair e o armador Zaracho, que estão no departamento médico, poderão se recuperar para atuar na reta final do Brasileiro. O goleiro Victor e o atacante Diego Tardelli são outros que tentam intensificar a forma física neste momento de desfecho da competição.





O período em que o Atlético teve mais desfalques foi quando houve o início do surto de COVID-19 na Cidade do Galo, na véspera da partida contra o Athlético-PR. Até hoje foram informados mais de 30 casos entre atletas, dirigentes e funcionários. As ausências interferiram no desempenho do time, que entrou em campo desfigurado em alguns confrontos e teve de recorrer a jogadores da base. Além do revés para o Furacão, o primeiro no Mineirão pelo Brasileiro, o alvinegro empatou com Fortaleza (2 a 2) e venceu o Botafogo (2 a 1).





Numa temporada com poucas lesões, Diego Tardelli (que tem contrato somente até fevereiro) foi o jogador que teve o problema mais sério, ficando de fora de quase toda a Série A – ele sofreu fratura-luxação no tornozelo direito, com ruptura de ligamento e lesão na cartilagem. Já o armador Nathan desfalcou o Galo nas primeiras rodadas do Nacional por causa de um estiramento muscular na coxa esquerda, sofrido na vitória sobre o Corinthians, no primeiro turno. Jair e o capitão Réver também estiveram fora de combate por problemas físicos.





Para Nathan, os treinos ao longo da semana serão importantes para voltar ao ritmo ideal. O jogador considera que caiu de produção por causa do problema muscular: “Infelizmente sofri uma lesão no início e voltei muito rápido aos gramados. Era uma lesão para ficar dois meses parado, voltei com um mês. Sofri muito, porque foi na minha perna de arranque, atuei em muitos jogos ainda com edema, sentindo dor. Realmente, não estava conseguindo desempenhar o mesmo papel, mas sempre fui um cara que me dediquei. Sei que vou conseguir superar este momento”.

Sequência

Com a melhor campanha como mandante e a oitava melhor como visitante, o Galo tenta encarar de forma mais perfeita possível a reta final para continuar na luta pelo título nacional. Depois do Bragantino, encara Atlético-GO, Vasco, Fortaleza e Goiás, equipes que tentam se distanciar da zona de rebaixamento. Jorge Sampaoli e o grupo consideram a sequência como oportuna para que tirar a vantagem de sete pontos para o líder do Brasileiro, São Paulo.