Mattos visita Sampaoli e projeta 'conquistas' no Atlético em 2021

Alexandre Mattos presenteou Jorge Sampaoli com um livro escrito pelo dirigente (foto: Reprodução/Instagram) argentino e projeta um 2021 vitorioso e de títulos da equipe alvinegra. Último dia do ano e Alexandre Mattos fez uma visita ao técnico Jorge Sampaoli. O encontro foi divulgado por publicação do diretor de futebol do Atlético no Instagram. Na legenda da foto em que aparecem juntos, o dirigente agradece ao convívio com o treinadore projeta um 2021 vitorioso e de títulos da equipe alvinegra.









Mattos chamou Sampaoli de ‘pessoa fantástica’, disse ser uma honra trabalhar ao lado do argentino e afirmou ainda ‘aprender algo novo a cada dia’ no convívio com o ‘parceiro’. “tenho certeza, que juntos, iremos escrever novas páginas de vitórias e conquistas”, finalizou o texto da postagem na rede social.









O diretor foi contratado pelo presidente Sérgio Sette Câmara em março deste ano com contrato até o fim de 2021. Junto com Sampaoli no planejamento da equipe, Mattos reestruturou o elenco alvinegro, com grandes investimentos.





Para a próxima temporada, mesmo com o contrato vigente, Mattos ainda aguarda a oficialização de que fica no cargo pelo novo presidente do clube. Sérgio Coelho foi eleito para o próximo triênio no Atlético e evitou cravar a permanência do dirigente.





O mandatário atleticano afirmou estar conversando diretamente com os diretores para fazer ‘avaliações’ e que vai oficializar todas as situações pendentes após a sua posse como novo presidente do clube, na próxima segunda-feira, 4 de janeiro.