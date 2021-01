O que 2021 reserva para o mundo do esporte

Maracanã receberá, no dia 30, a finalíssima da Libertadores, que será disputada em jogo único. Torneio foi um dos que tiveram de atravessar a virada de ano por causa do novo coronavírus (foto: YASUYOSHI CHIBA/AFP - 3/12/13)

Janeiro costuma ser um mês morno de atrações esportivas, mas neste ano os brasileiros terão um cardápio variado desde os primeiros dias. Ao longo de 2021, a ordem será recuperar o tempo perdido no ano anterior, por causa da explosão da pandemia de COVID-19, que suspendeu e adiou eventos.



O destaque serão os Jogos Olímpicos, a partir de julho, mas já nos primeiros dias do ano quem gosta de esporte tem motivos para ficar ligado.





A maioria das competições de futebol do Brasil teve seus desfechos deslocados para janeiro e fevereiro, com a promessa de jogos emocionantes, ainda que sem público nos estádios.



A programação incluirá as rodadas finais das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, as finais da Copa do Brasil e a reta decisiva da Copa Libertadores.





Com a briga pelo título restrita a São Paulo, Flamengo, Atlético e Internacional, o Brasileiro terá 11 rodadas nos dois primeiros meses de 2021 – o desfecho está marcado para 24 de fevereiro.



Curiosamente, a última vez que o Nacional foi decidido no ano seguinte foi em 2001, quando a final da Copa João Havelange, entre Vasco e São Caetano, foi disputada em 18 de janeiro, no Maracanã – a segunda partida da decisão, em São Januário, em 30 de dezembro de 2000, foi suspensa por causa da queda de um alambrado do estádio, que deixou mais de 150 torcedores feridos.





Já na semana que vem, os olhares da América do Sul estarão atentos à Copa Libertadores. Os confrontos das semifinais, entre River Plate e Palmeiras e Boca Juniors e Santos, terão os jogos de ida na terça e quarta-feira, e os de volta nos dias 12 e 13. A finalíssima, em jogo único, será no Maracanã, no dia 30 (um sábado).



Uma semana antes, Córdoba, na Argentina, será palco da decisão da Copa Sul-Americana, que nesta edição não conta com brasileiros.





Já o título da Copa do Brasil de 2020 começará a ser decidido, entre Grêmio e Palmeiras, em 3 de fevereiro – o campeão será conhecido uma semana depois. O sorteio dos mandos e horários das partidas será em 14 de janeiro. Em jogo, uma premiação de R$ 52 milhões para o campeão e de R$ 22 milhões para o vice.









Maratona

no futebol

Com o remanejamento das competições nacionais e internacionais, os estaduais e o Brasileiro de 2021 tiveram datas reajustadas. O Campeonato Mineiro começará em 28 de fevereiro e terminará em 23 de maio. Logo em seguida, nos dias 29 e 30, terão início as Séries A e B do Brasileiro, com término previsto para 5 de dezembro. A Copa do Brasil dará a largada mais cedo, em 10 de março, com decisão no fim de outubro.





Em 25 e 30 de março, dentro das datas-Fifa, a atração ficará por conta das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, uma das competições mais afetadas pela pandemia, pois foi necessário condensar muito as datas. De cara, o Brasil terá pedreiras contra Colômbia e Argentina.



O calendário prevê duas partidas para cada seleção também em junho, setembro, outubro e novembro. A tabela será completada em 2022, com confrontos em janeiro e março, confirmando as quatro vagas que representarão o continente no Mundial – haverá uma quinta vaga da repescagem.





As seleções também vão disputar a Copa América de 11 de junho a 11 de julho, o que coincidirá com as competições no futebol brasileiro. A Confederação Sul-Americana de Futebol ainda divulgará as datas de torneios continentais, como Libertadores, Sul-Americana e Recopa.









Muitas datas

ainda indefinidas

Principal evento esportivo de 2021, os Jogos Olímpicos de Tóquio estão marcados para 23 de julho a 8 de agosto. O adiamento para 2021 atendeu à pressão de dirigentes, atletas e comunidade internacional devido ao clima de insegurança por causa do novo coronavírus. De 24 de agosto a 5 de setembro será a vez dos Jogos Paralímpicos.





Cancelada em 2020, a Liga das Nações de Vôlei promete retornar em março, com o mesmo formato. As finais não foram confirmadas, mas sabe-se que a disputa feminina será na China e a masculina na Itália, de 23 a 27 de junho.



Dirigido por Renan dal Zotto, o time masculino do Brasil jogará a fase inicial nos Estados Unidos, contra a seleção da casa, Argentina e Canadá. No feminino, a equipe de José Roberto Guimarães atuará inicialmente em Cuiabá contra os Estados Unidos (atuais campeões), Canadá e República Dominicana. Nas quadras nacionais, as decisões da Superliga masculina e feminina serão em abril.





Já a Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) divulgou apenas o calendário para o primeiro trimestre na modalidade. Para começar, o Australian Open, o primeiro Grand Slam anual, terá início em 8 de fevereiro, três semanas após a data normal de início, com presença dos mineiros Marcelo Melo e Bruno Soares.



Em seguida, dois torneios ATP 250, em Córdoba (Argentina, 20 a 28 de fevereiro) e Montpellier (21 a 28 de fevereiro), na semana anterior ao ATP 500 em Rotterdã. Em março, estão previstos os eventos ATP 250 em Doha, Santiago e Marselha, bem como ATP 500 em Acapulco e Dubai.





No basquete, o Novo Basquete Brasil (NBB) 2020/2021 terá sua última rodada do primeiro turno da fase de classificação no dia 12 deste mês. O segundo turno ainda não tem datas definidas, nem as finais – a tendência é que o torneio seja encerrado em maio. O início da temporada 2021/2022 será entre outubro e novembro.





Já a temporada atual NBA vai, no máximo, até 22 de julho, dois dias antes do início da Olimpíada – os playoffs começam em 22 de maio. A próxima disputa está prevista para começar em novembro.