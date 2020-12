Atlético está à espera de quinteto de jogadores 100%

Alan Franco aproveita a pausa no Brasileiro para se recuperar, já que forma física foi afetada pela COVID-19 (foto: Bruno Cantini/Atlético)

A folga de ano-novo e as primeiras duas semanas de 2021 poderão ser determinantes na preparação do Atlético para a reta final do Campeonato Brasileiro – que faz uma pausa agora e será retomado em 6 de janeiro. No DM alvinegro estão cinco jogadores que podem ser importantes para dar fôlego ao time nas derradeiras rodadas da Primeira Divisão, casos dos volantes Jair e Alan Franco e dos atacantes Matías Zaracho e Diego Tardelli, além do goleiro Victor.

O Galo só voltará a campo no dia 11 (uma segunda-feira), às 20h, para enfrentar o Bragantino, em Bragança Paulista. Como o grupo saiu de folga ontem e retorna no domingo, a comissão técnica terá nove dias para preparar a equipe e, sobretudo, os jogadores que estão no estaleiro.





Peça importante do time, o volante Jair não atua desde 18 de novembro, quando participou dos 90 minutos da derrota alvinegra para o Athletico-PR (2 a 0), no Mineirão, adiada da sexta rodada. Dias depois do revés, ele testou positivo para COVID-19 e entrou em isolamento. Na volta aos treinos, sofreu uma lesão na panturrilha esquerda, que o tirou de combate. Não há prazo definido para retorno, mas o processo de recuperação está na fase final.





Outro meio-campista titular da equipe, Alan Franco está livre de contusões, mas não vive a melhor fase fisicamente. Ele foi mais um do grupo contaminado pelo novo coronavírus – estava com a Seleção Equatoriana quando se infectou. Recuperou-se, mas ainda sofre consequências da doença, que afeta diretamente os pulmões e interferiu em seu desempenho em campo. A expectativa da comissão técnica é de que o volante esteja mais bem preparado para a retomada da Série A.





O argentino Matías Zaracho só atuou por 15 minutos na vitória do Atlético por 2 a 0 sobre o Coritiba, no sábado passado. Deixou o gramado do Mineirão reclamando de dor na coxa esquerda, e exames apontaram estiramento muscular. O departamento médico alvinegro não estabeleceu prazo para a volta.





Quem a torcida está ansiosa para ver em ação é o atacante Diego Tardelli. Recuperado de grave lesão no tornozelo direito sofrida em julho, o atacante vem treinando com os companheiros na Cidade do Galo, mas, segundo o técnico Jorge Sampaoli, ainda precisa de tempo para reconquistar a melhor condição física e deve demorar um pouco a reaparecer. “Diego conseguiu adiantar muito o seu retorno, mas, seguramente, precisará de todo o mês de janeiro para entrar em forma e nos dar a possibilidade de utilizá-lo na reta final”, disse o treinador.





Já Victor, atualmente terceiro goleiro do Galo, se queixou de dor lombar e, por isso, não ficou nem no banco de reservas diante do Coxa. Ele tem feito trabalhos de fisioterapia na Cidade do Galo e deve estar à disposição para a próxima partida.





Último trabalho Os jogadores do Atlético realizaram ontem de manhã o último treino de 2020, na Cidade do Galo. Como a partida contra o Santos, pela 28ª rodada – que deveria ser na semana que vem – passou para 27 de janeiro (por causa do conflito de datas com jogos do Peixe contra o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Libertadores), Sampaoli deu três dias de folga para o grupo.





Após a partida contra o Bragantino, o Galo terá mais uma semana livre até o próximo compromisso, no dia 17, contra o Atlético-GO, pela 30ª rodada. Daí em diante: Grêmio (20), Vasco (24), Santos (27), Fortaleza (31), Goiás (7/2), Fluminense (13), Bahia (17), Sport (21) e Palmeiras (24).