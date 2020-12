Atlético tenta repetir feito do Flamengo

Para conseguir o título brasileiro, Sampaoli precisa levar o Atlético a uma arrancada que só o rubro-negro conseguiu (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press 30/8/20)

É difícil, mas o Atlético ainda luta para concretizar o sonho de ser campeão brasileiro. Para isso, os comandados do técnico Jorge Sampaoli precisam repetir um feito que apenas um time conseguiu na história da Série A por pontos corridos – formato implementado em 2003. Vice-líder ao fim da 27ª rodada, o Atlético soma 49 pontos, sete a menos que o primeiro colocado São Paulo. Arrancada semelhante na reta final da competição ocorreu somente uma vez.

Foi em 2009, quando o Flamengo do técnico Andrade tinha 10 pontos a menos que o então líder Palmeiras a 11 rodadas do fim. Naquela histórica campanha de recuperação, o time de Petkovic, Adriano e companhia saiu da sexta posição, assumiu a ponta na penúltima rodada e conquistou a taça.





Nas outras 16 edições de pontos corridos, nenhuma equipe conseguiu tirar uma diferença de pelo menos sete pontos (que atualmente há entre São Paulo e Atlético) nas 11 rodadas finais e ser campeã.





A segunda maior arrancada foi bem menos significativa. Em 2008, o São Paulo era o quinto colocado a 11 jogos do fim, mas tinha apenas quatro pontos a menos do então líder Palmeiras. Na reta final da competição, o time de Muricy Ramalho embalou rumo ao tricampeonato brasileiro consecutivo.





Curiosamente, o Atlético disputa o título brasileiro desta temporada justamente com os dois times que protagonizaram as maiores arrancadas finais nos pontos corridos: Flamengo e São Paulo.





O time paulista tem 56 pontos; já o carioca soma 49 como o Galo, mas com um jogo a menos (26 a 27).





De acordo com cálculos do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o São Paulo tem 72,4% de chances de ficar com a taça. Flamengo (11,4%) e Atlético (7,9%) correm por fora na disputa.





O Campeonato Brasileiro vive um período de pausa. A 28ª rodada começa apenas em 6 de janeiro – o jogo do Atlético (contra o Santos), porém, foi adiado. O time mineiro volta a campo no dia 11, às 20h, contra o Bragantino, no interior de São Paulo, pela 29ª rodada.





Empate no Sub-20 Palmeiras e Atlético empataram por 0 a 0 no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20, ontem, no Allianz Parque. A partida de volta será domingo, no SESC Venda Nova, às 20h30. As duas equipes entrarão em campo precisando da vitória para avançar à semifinal. Em caso de novo empate, o duelo será decidido nos pênaltis.





O Galinho teve a melhor campanha da primeira fase da competição (11 vitórias, cinco empates e três derrotas) e busca seu primeiro título do Brasileiro da categoria. Em 2009, foi vice-campeão. Quem avançar enfrentará Corinthians ou Grêmio nas semifinais. Na ida, ficou 0 a 0. A volta será domingo, às 16h, em Porto Alegre.