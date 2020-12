Atlético: veja datas e horários de jogos da 30ª à 33ª rodada da Série A

CBF definiu datas, horários e transmissões dos jogos da 30ª à 33ª rodada do Brasileirão (foto: Lucas Figueiredo/CBF) quatro rodadas definidas, o Atlético terá dois jogos no SporTV e um na Globo. Todos serão televisionados pelo Premiere. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou datas, horários e as transmissões de TV de jogos da 30ª à 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Nasrodadas definidas, o Atlético terá dois jogos no SporTV e um na Globo. Todos serão televisionados pelo Premiere.





No duelo seguinte, os mineiros visitarão o Grêmio, no dia 20 de janeiro, às 19h15, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, com transmissão da TV Globo e Premiere.

Na 32ª rodada, Vasco e Atlético duelarão no dia 24 de janeiro, às 20h30, no São Januário, no Rio de Janeiro. O jogo será televisionado por SporTV e Premiere.





Por fim, a CBF marcou Atlético x Fortaleza no dia 30 de janeiro, às 19h, no Mineirão, com transmissão do Premiere.

Jogos do Atlético

30ª rodada: Atlético x Atlético-GO, 17/01, às 18h15, no Mineirão, em Belo Horizonte - TV: Premiere e SporTV

31ª rodada: Grêmio x Atlético, 20/01, às 19h15, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre - TV: Globo e Premiere

32ª rodada: Vasco x Atlético, 24/01, às 20h30, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro - TV: Premiere e SporTV

33ª rodada: Atlético x Fortaleza, 30/01, às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte - TV: Premiere