América encara o Guarani para encaminhar acesso e seguir briga pelo título

América deixa para trás eliminação na Copa do Brasil e busca acesso e título na Série B (foto: Fernando Almeida/América) assegurar o acesso, a equipe comandada pelo técnico Lisca precisa de mais uma vitória e um empate. Neste sábado, o Alviverde enfrenta o Guarani, às 21h, no Brinco de Ouro, em Campinas. O América está muito próximo de alcançar seu maior objetivo no ano e garantir uma vaga na elite do futebol nacional em 2021. O Coelho é o segundo colocado na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro com 60 pontos, dois a menos que a líder Chapecoense. Para chegar aos 64 apontados pelo matemático Tristão Garcia como suficientes parao acesso, a equipe comandada pelo técnico Lisca precisa de mais uma vitória e um empate. Neste sábado, o Alviverde enfrenta o Guarani, às 21h, no Brinco de Ouro, em Campinas.









Depois de uma campanha histórica na Copa do Brasil, alcançando as semifinais pela primeira vez, o América volta o foco para a disputa da Série B.





Pela competição, o Coelho ainda enfrenta Guarani (6º), Vitória (15º), Náutico (17º), Botafogo-SP (19º), Brasil de Pelotas (10º), Confiança (14º) e Avaí (9º). Desses, somente o próximo adversário, Guarani, tem chances reais de acesso.





Já a Chape pega Brasil de Pelotas (10º), Botafogo-SP (19º), Figueirense (16º), Vitória (15º), Ponte Preta (7º), Operário-PR (12º) e Confiança (14º).





“O objetivo do clube é o acesso. Eu, particularmente, quero ser campeão. Todo jogador quer passar pelos clubes e fazer história, então o título é isso. Mas o trabalho principal e o objetivo do clube é o acesso”, destacou o volante Zé Ricardo.





O duelo contra o Bugre marca o reencontro do América com Felipe Conceição, técnico que comandou o clube em 2019. Para o volante americano, apesar da boa relação com o ex-treinador, o Coelho quer complicar a vida do Guarani e garantir os três pontos.





“Vai ser um grande jogo, reencontramos o Felipe, que fez um belo trabalho aqui no ano passado. Mas agora damos sequência com o professor Lisca. Ele (Felipe) é um cara querido por todos, teve uma passagem legal aqui, mas vamos para vencer a partida, dar o nosso máximo para poder vencer o jogo”, comentou.





O técnico Lisca pode seguir utilizando suas principais peças para a sequência da competição. Sem jogadores suspensos, somente o volante Flávio deve ser desfalque por estar em recuperação física no departamento médico.





Do outro lado, Felipe Conceição teve confirmadas três baixas na equipe. O atacante Bruno Sávio, o volante Marcelo e o lateral-esquerdo Erick Daltro testaram positivo para COVID-19 e estão vetados para os confrontos contra América e Ponte Preta.





GUARANI x AMÉRICA





Guarani

Jefferson Paulino; Pablo, Walber, Didi e Bidu; Bruno Silva, Lucas Crispim e Murilo Rangel; Matheus Souza, Alemão e Renanzinho

Técnico: Felipe Conceição





América

Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson e Sávio; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Ademir, Felipe Augusto e Rodolfo

Técnico: Lisca





Motivo: 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 2 de janeiro de 2021, às 21h

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP)





Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Michael Correia e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)