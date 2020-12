Em casa, Cruzeiro desperdiça mais uma chance de subir na tabela

Jogando no Independência, a Raposa começou perdendo, buscou o 1 a 1 com Sóbis, mas ficou longe do pelotão de elite (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS)

O Cruzeiro segue o calvário como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo trocando o Mineirão pelo Independência, pensando em diminuir custos, o time esbarrou no 1 a 1 com o CSA na noite dessa terça-feira (15/12), pela 29ª rodada, ficando mais distante do sonho de voltar à elite do futebol nacional já na próxima temporada.





Com o resultado, continua com pouca força em casa, sendo apenas os 15º em aproveitamento quando recebe adversários nos próprios domínios. São cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas nessa condição, muito abaixo de quem quer brigar pelo G-4. E está a sete pontos do quarto colocado, o Juventude.

Faltando nove partidas, a obrigação é ganhar pelo menos sete e empatar uma para sonhar com alguma chance, ainda assim dependendo de combinação de resultados. Agora, tentará buscar se recuperar em dois jogos fora: sexta-feira visita o Avaí, em Florianópolis, e na terça, a Ponte Preta, em Campinas. Se perder um deles, ficará sem muitas perspectivas de subir.





Os jogadores sabem disso, mas não desistem. “A gente não conseguiu converter as boas jogadas que fizemos, mas criamos muitas jogadas de perigo, ficamos felizes de somar ponto. O primeiro objetivo desde a chegada do professor era escapar da zona de risco e estamos conseguindo. Claro que estamos decepcionados por não vencer em casa, mas vamos seguir”, disse o armador Giovanni, que entrou no intervalo e melhorou muito o rendimento da equipe celeste.





A entrada do jogador corrigiu um erro cometido pelo técnico Luiz Felipe Scolari ao apostar, mesmo dentro de casa, em um esquema com três volantes. Nem a volta do atacante William Pottker, recuperado de lesão, foi suficiente para fazer o time celeste se impor nos primeiros minutos diante de um CSA que, em 2019, já tinha sido um pesadelo na queda do Cruzeiro para a Série B (com derrota por 1 a 0 no Mineirão).





A primeira chance só apareceu aos 11min, com Aírton, assim mesmo em chute de fora da área desviado pelo goleiro Matheus Mendes. Dos 21min aos 23min foram outras três finalizações de longe, todas erradas, com Aírton, Rafael Sóbis e Jádson.





Eficiente mesmo foi o CSA, que, aos 25min, na primeira chegada, abriu o marcador. Yago cruzou da direita e Pedro Lucas, mais rápido que Cáceres, completou de cabeça.





Como a Raposa não reagiu, coube aos alagoanos criar chances. Em uma delas, aos 41min, Nádson cobrou escanteio e Rodrigo Pimpão cabeceou com muito perigo.

Mudanças O Cruzeiro voltou do intervalo com o armador Giovanni e o atacante Arthur Caíke nos lugares do volante Jádson e do também atacante William Pottker. E foi Arhtur Caíke, aos 6min, que quase conseguiu marcar depois de cruzamento da direita, mas a cabeçada saiu para fora. Logo na sequência, Matheus Mendes pegou bom chute no canto de Rafael Sóbis.





E foi o camisa 23 quem marcou aos 12min, após rebote do goleiro depois de chute da entrada da área de Giovanni. Três minutos à frente, o armador bateu forte novamente, mas para fora.





Como não conseguiu virar, o ímpeto do time celeste arrefeceu um pouco. Com isso, o CSA voltou para o jogo e quase marcou aos 37min, em cruzamento da esquerda de Diego Renan que Pedro Lucas, em posição duvidosa, completou para grande defesa de Fábio, que mostrou muito reflexo. Cinco minutos mais tarde, o goleiro celeste fez milagre em finalização de Victor Paraíba, cara a cara.









Cruzeiro

Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Jádsom Silva, Felipe Machado e Jádson (Giovanni, intervalo); Aírton (Welinton 38 do 2º), Rafael Sóbis (Sassá 30 do 2º) e William Pottker (Arthur Caíke, intervalo)

Técnico: Luiz Felipe Scolari





CSA

Matheus Mendes; Cedric, Rodolfo Filemon, Luciano Castán e Diego Renan; Geovane, Yago (Gabriel 19 do 2º) e Nádson (Marquinhos 30 do 2º); Andrigo (Rone 19 do 2º), Rodrigo Pimpão (Rafael Bilu 30 do 2º) e Pedro Lucas (Victor Paraíba 38 do 2º)

Técnico: Mozart





29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Estádio: Independência

Gol: Pedro Lucas 25 do 1º; Rafael Sóbis 12 do 2º

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Márcio dos Santos e Vinícius Melo de Lima (RN)

Cartão amarelo: Jádson Silva, Geovane, Matheus Pereira (*)









A reta final celeste





• Avaí (f)

• Ponte Preta (f)

• Cuiabá (c)

• Sampaio Corrêa (f)

• Oeste (c)

• Juventude (f)

• Operário (c)

• Náutico (c)

• Paraná (f)

* Casa (c), fora (f)