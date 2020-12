Apenas Atlético e mais quatro times não trocaram treinadores na Série A

Sampaoli chegou ao Galo em março; ele é o terceiro mais longevo da Série A (foto: Bruno Cantini/Atlético) acertar com o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. Agora, são apenas cinco equipes com o mesmo comandante desde a rodada inicial, em agosto. O grupo de clubes que não trocaram de treinador durante a disputa do Campeonato Brasileiro diminuiu na última segunda-feira. Odair Hellmann deixou o Fluminense paracom o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. Agora, são apenas cinco equipes com o mesmo comandante desde a rodada inicial, em agosto.









Outros quatro treinadores seguem nos cargos desde o início da competição: Renato Gaúcho (Grêmio), Fernando Diniz (São Paulo), Guto Ferreira (Ceará) e Cuca (Santos).





Gaúcho e Diniz são os únicos que já começaram a temporada em suas respectivas equipes. O treinador do Grêmio está no clube desde setembro de 2016, enquanto o comandante do time paulista assumiu em setembro de 2019.





Jorge Sampaoli é o terceiro mais longevo entre os clubes da elite do futebol brasileiro. Ele está no Galo desde o dia 1° de março deste ano.





São 31 partidas do Atlético desde que o argentino assumiu o comando da equipe. Foram 19 vitórias, cinco empates e sete derrotas, com 60 gols marcados e 36 gols sofridos. Ele foi campeão mineiro com a equipe alvinegra.