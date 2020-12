Sampaoli lamenta lesão de Jair e vê Hyoran bem cotado no meio do Atlético

Hyoran balançou a rede em empate do Galo com Inter (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA/Press) treinamento na véspera partida — que terminou empatada por 2 a 2 ,— o volante sofreu ruptura muscular na panturrilha esquerda. O tempo de recuperação não foi revelado pelo clube. Recuperado de COVID-19, Jair voltaria a jogar pelo Atlético no jogo contra o Internacional, nesse domingo, no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, emna véspera partida — que terminou empatada por 2 a 2 ,— o volante sofreu ruptura muscular na panturrilha esquerda. O tempo de recuperação não foi revelado pelo clube.









“Estamos vendo. Lamentavelmente, a lesão do Jair nos complicou muito. Mas estamos avaliando alguns jogadores da base. Assim como Hyoran no momento da pandemia, temos jogadores com condições de fazer a função até a recuperação de Jair”, declarou o comandante, em entrevista coletiva após a partida.





Com a ausência de Jair, Allan é o único volante de origem à disposição de Sampaoli. Ele voltou ao time neste domingo, após contrair o coronavírus. Outras opções para o meio que surgem são os jovens Caio Ribas e Rubens, de 16 e 19 anos, respectivamente. Os jovens ficaram no banco de reservas na partida contra o Inter. Outra alternativa é o Wesley, de 20 anos, que estreou pelo profissional na derrota para o Athletico-PR, por 2 a 0, no Mineirão, no mês passado.

Sampaoli, como de costume, pode alterar o sistema de jogo ou alterar posicionamento de algum jogador. Dessa forma, Nathan, Alan Franco, Zaracho, Calebe e até mesmo o lateral-direito Mariano poderiam exercer a função no meio de campo.





Sequência





Nesta segunda, Jorge Sampaoli inicia a preparação para o jogo contra o Athletico-PR, no próximo sábado, às 17h, na Arena da Baixada, em Curitiba. O empate com o Inter manteve o Atlético na vice-liderança do Brasileiro, com 43 pontos, quatro a menos que o São Paulo. O Tricolor pode disparar na ponta se vencer partida adiada contra o Botafogo, nesta quarta, às 21h30, no Morumbi.