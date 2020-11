Sette Câmara desmente especulação sobre saída de Alexandre Mattos do Atlético

Alexandre Mattos participou de 11 contratações do Atlético no ano (foto: (Foto: Bruno Cantini/Atlético))





O presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, desmentiu a especulação sobre uma possível saída de Alexandre Mattos do clube. O assunto movimentou as redes sociais nas últimas horas. De acordo com o mandatário, o alvinegro está ‘incomodando’ e, por isso, essas notícias ganham relevância.









“Ontem teve um gaiato dizendo que o Alexandre estava fora do Atlético. Tem que ficar rindo. Todo dia aparece um querendo like, querendo seguidor. O Alexandre, além de ser meu amigo, é o melhor diretor de futebol do Brasil. Todo mundo quer um profissional desse quilate. E aí, ficam criando ou especulando em cima disso. O Atlético está incomodando, essa é a grande verdade. E aí começam a aparecer esses engraçadinhos fazendo essas colocações completamente mentirosas”, disse Sette Câmara, durante pronunciamento à imprensa na tarde desta quinta-feira, na sede do clube.





Mattos foi anunciado pelo Atlético no dia 12 de março. Na época, o executivo desistiu do projeto no Reading, da Segunda Divisão da Inglaterra, e assinou contrato com o alvinegro.





Com Mattos no comando do futebol, o Atlético fez 11 contratações, a maioria para atender pedidos do técnico Jorge Sampaoli. Chegaram ao clube: o goleiro Everson, o lateral-direito Mariano, os zagueiros Junior Alonso e Bueno, o volante Léo Sena, os meias Alan Franco e Matías Zaracho, e os atacantes Eduardo Sasha, Marrony, Keno e Eduardo Vargas.





Alexandre Mattos tem contrato com o Atlético até o fim de dezembro de 2021.