Após divulgar segundo caso de COVID-19, Atlético testa elenco nesta quinta

Processo de desinfecção da Cidade do Galo, em maio (foto: Pedro Souza/Atlético) Nesta quinta-feira, o Atlético tem agendada uma nova bateria de testes para COVID-19 com jogadores e funcionários. A prática é praxe durante a pandemia, mas a expectativa para os exames que antecedem a partida contra o Corinthians aumentou em função da divulgação, nessa terça, do segundo caso de coronavírus entre atletas: o volante Rubens.









Ao longo da segunda-feira, o meio-campista teve contato com atletas do profissional e funcionários do clube. Por isso, também existe a preocupação de que outras pessoas possam ter sido infectadas. Os resultados dos testes desta quinta-feira devem sair na sexta, véspera do jogo.





Atlético e Corinthians se enfrentam a partir das 19h deste sábado. O jogo na Neoquímica Arena, em São Paulo, vale pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro - a segunda do returno. O time mineiro pode alcançar a liderança da competição em caso de uma combinação de resultados.





Segundo caso





Desde maio - quando voltaram os treinamentos do time profissional na Cidade do Galo -, o Atlético tem realizado baterias frequentes de exames para detectar eventuais casos de COVID-19. Em determinadas semanas, jogadores e funcionários são submetidos a mais de um teste.





Rubens foi o segundo atleta com coronavírus cujo caso foi divulgado pelo clube. No fim de maio, o meia Juan Cazares - que atualmente defende o Corinthians - testou positivo para a doença e ficou afastado das atividades no CT atleticano.