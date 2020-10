Diretor de futebol Ricardo Drubscky deixa o Cruzeiro

Drubscky foi demitido pelo Cruzeiro (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro )

O diretor de futebol Ricardo Drubscky está de saída do Cruzeiro. A decisão do presidente Sérgio Santos Rodrigues foi comunicada ao dirigente no fim da manhã desta quinta-feira.





O técnico Ney Franco admitiu a saída de Drubscky em entrevista à TV Band Minas. "Decisão totalmente diretiva, eu não tenho influência nenhuma nessa decisão. O Ricardo é meu amigo, um profissional que eu respeito, eu não tenho opinião nessa decisão do clube", disse.

A reportagem entrou em contato com Drubscky na manhã desta quinta. Ele preferiu não comentar o assunto. "As decisões da diretoria devem ser anunciadas pela assessoria de imprensa do clube", afirmou.





Por meio de nota, horas depois, o Cruzeiro confirmou a saída do diretor de futebol: "Em reunião realizada no final da manhã desta quinta-feira, entre o presidente Sérgio Santos Rodrigues e Ricardo Drubscky, ficou acertado em comum acordo que o profissional não seguirá no cargo de diretor de futebol do Cruzeiro e está liberado para cuidar de outros projetos pessoais".





A Raposa está próxima de anunciar a chegada de outro dirigente. José Carlos Brunoro deve ser anunciado pelo clube ainda nesta semana.





Cruzeiro





Drubscky foi contratado pelo Cruzeiro para trabalhar como diretor de futebol de base em dezembro de 2019. Em março, ele assumiu a direção de futebol profissional, ocupando as funções de Ocimar Bolicenho.





Graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 1987, Ricardo Drubscky iniciou sua trajetória esportiva justamente no Cruzeiro, em 1988. A partir dali, foram várias idas e voltas à Toca da Raposa.





De 2000 a 2001, Drubscky foi diretor de futebol do Cruzeiro e fez parte da gestão que ganhou a Copa do Brasil e a Copa Sul-Minas. Em 2008, trabalhou como coordenador técnico. Já na base, exerceu as funções de técnico (2005 a 2006) e gerente (2001; 2006 a 2008).





Entre janeiro de 2017 e dezembro de 2018, Drubscky atuou como diretor de futebol do América. Nesse período, o Coelho conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro em 2017. O treinador alviverde naquela ocasião era Enderson Moreira, um dos favoritos para assumir o comando da Raposa.





Ricardo Drubscky é autor da obra Universo Tático do Futebol, descrita por ele como “um livro técnico que aborda as virtudes e os defeitos da maior fonte de talentos do futebol mundial, sugerindo a qualificação da escola do jogo brasileiro que pode ser, além de criativo e ofensivo, organizado e de resultados”.