Na Série B de pontos corridos, clubes na mesma posição do Cruzeiro nunca conseguiram acesso

A esperança da torcida celeste tem diminuído cada vez mais em relação a um possível acesso do Cruzeiro à Série A do Campeonato Brasileiro em 2021. Os números ajudam a explicar a desilusão. Desde 2006, quando a Série B passou a ser disputada no sistema de pontos corridos, com 20 participantes, nenhum clube que ocupava a 17ª colocação na 11ª rodada conseguiu subir. Essa é a atual condição da Raposa, que somou apenas 8 pontos até aqui.

Como agravante, o Cruzeiro tem pontuação menor que todos os 17º colocados na 11ª rodada das edições de Série B de 2006 a 2019.

Nas edições anteriores, clubes que ocupavam outras posições da zona de rebaixamento a essa altura da competição também não conseguiram reagir a ponto de ascender à elite nacional. Nas 27 rodadas restantes da Segundona, caberá ao Cruzeiro quebrar esse tabu.

Quem chegou perto?

América, Bragantino e São Caetano podem servir de alento aos cruzeirenses. Ainda que não tenham conseguido o acesso em 2019, 2011 e 2009, respectivamente, as três equipes fizeram campanhas de recuperação na Série B e chegaram a brigar por uma vaga.

Vice-lanterna do torneio na 11ª rodada do ano passado, o Coelho terminou a competição na quinta posição, a um ponto do acesso à Série A. Em 2011, o Bragantino estava em 18º lugar e fechou o torneio em sexto. Já o São Caetano, hoje na Série D, quase conseguiu uma vaga na elite em 2009, quando deixou o 18º lugar na 11ª rodada para encerrar a competição em sétimo.

Embora tenha vencido quatro jogos e empatado dois na Série B (14 pontos), o Cruzeiro perdeu seis pontos em função de uma punição da Fifa pelo não pagamento de um débito com o Al Wahda pelo empréstimo do volante Denilson, em 2016. Ainda assim, a campanha na Segunda Divisão é ruim. O aproveitamento de 42,4% daria o time no máximo cinco posições na tabela.

Rebaixamento

Dos 14 times que estiveram na mesma posição do Cruzeiro na 11ª rodada das edições entre 2006 e 2019, nove conseguiram escapar do rebaixamento ao fim da Série B. Isso representa 64,28% deles.

Os cinco rebaixados foram São Bento, em 2019; Joinville, em 2016; Boa Esporte, em 2015; Icasa, em 2011; e Gama, em 2008.

Jogos a mais que o Sampaio Corrêa

Passadas 11 rodadas da Série B, o Cruzeiro é o 17º, mas poderia estar em situação ainda mais delicada na tabela. É que o Sampaio Corrêa, atual 19º colocado, com sete pontos, tem três jogos a menos.

Clubes do Z4, na 11ª rodada, de 2006 a 2019:

2019

Clubes do Z4 até a 11ª rodada:

São Bento, com 9 pontos (terminou em 18º)

Vitória, com 7 pontos (terminou em 12º)

América, com 7 pontos (terminou em 5º)

Guarani, com 6 pontos (terminou em 13º)

Clubes do G4 na 38ª rodada:

Bragantino, com 75 pontos

Sport, com 68 pontos

Coritiba, com 66 pontos

Atlético-GO, com 62 pontos

2018

Clubes do Z4 até a 11ª rodada:

CRB, com 11 pontos (terminou em 12º)

Brasil de Pelotas, com 10 pontos (terminou em 11º)

Criciúma, com 9 pontos (terminou em 14º)

Boa Esporte, com 6 pontos (terminou em 20º)

Clubes do G4 na 38ª rodada:

Fortaleza, com 71 pontos

CSA, com 62 pontos

Avaí, com 61 pontos

Goiás, com 60 pontos

2017

Clubes do Z4 até a 11ª rodada:

Figueirense, com 12 pontos (terminou em 12º)

ABC, com 12 pontos (terminou em 19º)

Luverdense, com 12 pontos (terminou em 17º)

Náutico, com 2 pontos (terminou em 20º)

Clubes do G4 na 38ª rodada:

América, com 73 pontos

Internacional, com 71 pontos

Ceará, com 67 pontos

Paraná, com 64 pontos

2016

Clubes do Z4 até a 11ª rodada:

Joinville, com 11 pontos (terminou em 17º)

Bragantino, com 9 pontos (terminou em 19º)

Tupi, com 8 pontos (terminou em 18º)

Sampaio Corrêa, com 6 pontos (terminou em 20º)

Clubes do G4 na 38ª rodada:

Atlético Goianiense, com 76 pontos

Avaí, com 66 pontos

Vasco, com 65 pontos

Bahia, com 63 pontos

2015

Clubes do Z4 até a 11ª rodada:

Boa Esporte, com 11 pontos (terminou em 19º)

Atlético Goianiense, com 8 pontos (terminou em 14º)

Ceará, com 6 pontos (terminou em 15º)

Mogi Mirim, com 6 pontos (terminou em 20º)

Clubes do G4 na 38ª rodada:

Botafogo, com 72 pontos

Santa Cruz, com 67 pontos

Vitória, com 66 pontos

América, com 65 pontos

2014

Clubes do Z4 até a 11ª rodada:

Bragantino, com 10 pontos (terminou em 16º)

Portuguesa, com 10 pontos (terminou em 20º)

Paraná, com 9 pontos (terminou em 11º)

Villa Nova, com 2 pontos (terminou em 19º)

Clubes do G4 na 38ª rodada:

Joinville, com 70 pontos

Ponte Preta, com 69 pontos

Vasco, com 63 pontos

Avaí, com 62 pontos

2013

Clubes do Z4 até a 11ª rodada:

América-RN, com 12 pontos (terminou em 13º)

Guaratinguetá, com 11 pontos (terminou em 17º)

ASA, com 10 pontos (terminou em 20º)

ABC, com 6 pontos (terminou em 14º)

Clubes do G4 na 38ª rodada:

Palmeiras, com 79 pontos

Chapecoense, com 72 pontos

Sport, com 63 pontos

Figueirense, com 60 pontos

2012

Clubes do Z4 até a 11ª rodada:

ABC, com 10 pontos (terminou em 12º)

Guaratinguetá, com 8 pontos (terminou em 16º)

Grêmio Barueri, com 6 pontos (terminou em 20º)

Ipatinga, com 4 pontos (terminou em 19º)

Clubes do G4 na 38ª rodada:

Goiás, com 78 pontos

Criciúma, com 73 pontos

Athletico-PR, com 71 pontos

Vitória, com 71 pontos

2011

Clubes do Z4 até a 11ª rodada:

Icasa, com 12 pontos (terminou em 17º)

Bragantino, com 12 pontos (terminou em 6º)

Guarani, com 9 pontos (terminou em 12º)

Duque de Caxias, com 3 pontos (terminou em 20º)

Clubes do G4 na 38ª rodada:

Portuguesa, com 81 pontos

Náutico, com 64 pontos

Ponte Preta, com 63 pontos

Sport, com 61 pontos

2010

Clubes do Z4 até a 11ª rodada:

Bragantino, com 10 pontos (terminou em 8º)

Ipatinga, com 8 pontos (terminou em 19º)

América-RN, com 8 pontos (terminou em 20º)

Vila Nova, com 4 pontos (terminou em 16º)

Clubes do G4 na 38ª rodada:

Coritiba, com 71 pontos

Figueirense, com 67 pontos

Bahia, com 65 pontos

América, com 63 pontos

2009

Clubes do Z4 até a 11ª rodada:

Paraná, com 11 pontos (terminou em 10º)

São Caetano, com 9 pontos (terminou em 7º)

ABC-RN, com 7 pontos (terminou em 20º)

Campinense-PB, com 6 pontos (terminou em 19º)

Clubes do G4 na 38ª rodada:

Vasco, com 76 pontos

Guarani, com 69 pontos

Ceará, com 68 pontos

Atlético-GO, com 65 pontos

2008

Clubes do Z4 até a 11ª rodada:

Gama, com 10 pontos (terminou em 19ª)

Fortaleza, com 10 pontos (terminou em 16º)

CRB, com 8 pontos (terminou em 20º)

América-RN, com 8 pontos (terminou em 15º)

Clubes do G4 na 38ª rodada:

Corinthians, com 85 pontos

Santo André, com 68 pontos

Avaí, com 67 pontos

Grêmio Barueri, com 63 pontos

2007

Clubes do Z4 até a 11ª rodada:

Avaí, com 11 pontos (terminou em 15º)

Remo, com 10 pontos (terminou em 19º)

Ituano, com 9 pontos (terminou em 20º)

Paulista, com 9 pontos (terminou em 17º)

Clubes do G4 na 38ª rodada:

Coritiba, com 69 pontos

Ipatinga, com 67 pontos

Portuguesa, com 63 pontos

Vitória, com 59 pontos

2006

Clubes do Z4 até a 11ª rodada:

Ceará, com 12 pontos (terminou em 14º)

São Raimundo-AM, com 11 pontos (terminou em 19º)

Portuguesa, com 11 pontos (terminou em 15º)

Remo, com 9 pontos (terminou em 12º)

Clubes do G4 na 38ª rodada:

Atlético, com 71 pontos

Sport, com 64 pontos

Náutico, com 64 pontos

Paulista, com 61 pontos