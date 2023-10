Gravidez realmente não é doença. Mas é certo que, durante esse período, as mulheres precisam ter atenção redobrada com a saúde. Há uma série de problemas que são comuns às gestantes, como anemia, hipertensão, infecção urinária, diabetes gestacional, dentre vários outros já bastante conhecidos e comentados.

Esse tipo de ocorrência, segundo ela, costuma ocorrer no segundo ou terceiro trimestre da gravidez, com duração igual ou maior do que seis semanas. Além de obstrução nasal , coriza, espirros , que são os sintomas mais típicos da rinite, em mulheres grávidas essas reações também podem vir acompanhadas de piora da qualidade do sono, ronco e apneia obstrutiva do sono.