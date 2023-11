683

'Com convidados brasileiros e internacionais, vamos discutir o que há de mais recente sobre os cuidados com o diabetes', diz o presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, Levimar Araújo. DC Press/SBEM





O maior congresso brasileiro sobre diabetes começa hoje e vai até o dia 28 de outubro. O XXIV Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes será no Centro de Convenções do Expominas, em Belo Horizonte, e trará todas as novidades científicas sobre os novos tratamentos para o diabetes, a obesidade e seus impactos na saúde cardiovascular e renal dos pacientes.





Os temas vão desde a prevenção até as novas tecnologias criadas para o monitoramento e a infusão contínua de insulina no diabetes tipo 1. Com relação ao diabetes tipo 2, o congresso vai mostrar o que ele significa nas diferentes fases da vida, os novos tratamentos, em especial aqueles focados no peso do paciente, todos voltados para a proteção renal, a doença cardíaca aterosclerótica ou mesmo a insuficiência cardíaca.

O endocrinologista Paulo Miranda participou, na manhã desta quarta-feira (25/10), da 'Mesa redonda: prevenção e diagnóstico do diabetes mellitus gestacional (DMG)' DC Press/SBEM O diabetes atinge cerca de 10% da população adulta e mais de 20% da população acima de 60 anos, que ano a ano vem aumentando em nosso país. Boa parte dos recursos de saúde são aplicados em pessoas com complicações associadas ao diabetes. Portanto, discutir conhecimentos, avanços e ações que vão ser traduzidas em melhores tratamentos para os nossos pacientes e redução das complicações, com melhoria da qualidade e tempo de vida deles, é um ponto extremamente importante", diz Paulo Augusto Miranda, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) O diabetes atinge cerca de 10% da população adulta e mais de 20% da população acima de 60 anos, que ano a ano vem aumentando em nosso país. Boa parte dos recursos de saúde são aplicados em pessoas com complicações associadas ao diabetes. Portanto, discutir conhecimentos, avanços e ações que vão ser traduzidas em melhores tratamentos para os nossos pacientes e redução das complicações, com melhoria da qualidade e tempo de vida deles, é um ponto extremamente importante", diz Paulo Augusto Miranda, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM)









Entre os palestrantes internacionais participam Michael Riddell, da Universidade de York (Inglaterra), que falará sobre exercícios físicos no Diabetes Tipo 2; Davide Carvalho, presidente da European Neuroendocrine Association e membro da Academia Nacional de Medicina de Portugal, que fará palestras sobre as atualizações das Diretrizes Luso-Brasileira e sobre Hipoglicemia não reconhecida ou assintomática; José Silva-nunes, diretor do Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, que vai falar sobre tratamento do diabetes com IC.