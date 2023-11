SIGA NO

683

A expectativa é que o calor aumente no último trimestre, ainda mais com a chegada do verão James Day/Unsplash





Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), 2023 deve ser o ano mais quente já registrado na história. Essa estimativa se baseia, sobretudo, nos recordes de temperatura registrados pelo planeta entre junho e agosto e a expectativa de continuidade dessa tendência no último trimestre. De acordo com os especialistas, esse cenário demanda cuidados especiais da população, inclusive durante a prática da atividade física.









"Manter a hidratação é um pilar central para passarmos por esses dias de uma maneira mais saudável. Sem esse cuidado, o funcionamento do organismo é prejudicado e pode gerar, dentre outros sintomas, fraqueza, tontura e queda de pressão", afirma Caroline Mésseder.

Os sintomas descritos pela médica intensivista fazem parte da rotina do médico líder do Pronto Atendimento do Hospital Sírio-Libanês, Luis Fernando Penna, nos dias mais quentes. E, para evitá-los, o especialista recomenda o consumo de 2.000ml a 2.500ml de água por dia, bem como uma alimentação mais leve, baseada em saladas, leguminosas e frutas.





"Para quem pratica exercícios de média e alta intensidade, recomendo também o uso de isotônicos", recomenda o médico, ressaltando a importância desses produtos para a manutenção das funções hidroeletrolíticas do corpo: "Isso é fundamental para que o organismo consiga cumprir todas suas tarefas metabólicas e, automaticamente, para nos sentirmos bem e vigorados", complementa.

Muito além da hidratação

Segundo o treinador da Smart Fit, Bruno Silva, embora fundamental, a ingestão adequada de líquidos não garante, por si só, a segurança e o bem-estar de quem pratica a atividade física nos dias de calor intenso, pois, além disso, esses cenários enfatizam a necessidade de ajustes personalizados no programa de treinamentos.

"A atividade física é sempre bem-vinda em qualquer clima. Porém, é preciso estar muito atento à individualidade biológica de cada aluno, ajustando a intensidade do treino de acordo com o seu condicionamento atual", aponta Silva.

Mito do aquecimento

Ainda sobre a perspectiva técnica do exercício físico no calor, o treinador chamou a atenção para os perigos de um mito bastante propagado: o de que os dias quentes dispensam a necessidade de aquecimento.





"Esses trabalhos, feitos com baixa intensidade, são fundamentais para tirar o corpo de um estado de repouso, não só aumentando a frequência cardíaca e a circulação sanguínea de maneira gradual, preparando o organismo para a intensidade que virá, mas também para a preparação da musculatura, minimizando os riscos de lesões", avisa o treinador.





Quer treinar de maneira segura nos dias mais quentes? Bruno Silva indica a sequência abaixo:





Perfil: Iniciantes sem restrições

Objetivo: Resistência e adaptação muscular

Divisão: Treino A (sugerido mínimo 2x por semana e máximo 4x por semana)





: Treino A (sugerido mínimo 2x por semana e máximo 4x por semana)





Dicas para o treino:

Escolha horários de treinos em que o tempo não esteja muito seco;

Beba água até que se sinta satisfeito;

Use protetor solar e creme hidratante para hidratação da pele;

Utilize soro fisiológico ou colírio para ajudar na hidratação da mucosa e irritação dos olhos.

Aquecimento

Polichinelo – 2 séries 10 repetições – 2 minutos pausa (Maior intervalo entre as séries)

Meio Burpe – 2 séries 10 repetições – 2 minutos pausa (Maior intervalo entre as séries)

Skipping Baixo – 2 séries 10 repetições – 2 minutos pausa (Maior intervalo entre as séries)





Parte Principal

Agachamento Livre – 3 séries 15 repetições – 1 minuto de pausa/

Supino com halter – 3 séries 15 repetições – 1 minuto de pausa

Afundo Livre – 3 séries 15 repetições – 1 minuto de pausa

Remada Fechada com halter – 3 séries 15 repetições – 1 minuto de pausa

ABD Curto – 3 séries 15 repetições – 1 minuto de pausa

Hiperextensão de lombar - 3 séries 15 repetições – 1 minuto de pausa

Volta à calma