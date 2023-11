O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a segunda principal causa de morte no mundo Tumisu/Pixabay

Os óbitos causados por conta de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), segunda principal causa de morte no mundo, devem aumentar 47% nos próximos anos, passando de 6,6 milhões em 2020 para 9,7 milhões em 2050. Os dados atualizados foram divulgados pela renomada revista científica The Lancet Neurology e acendem um alerta em toda a comunidade médica.

O 29 de outubro é lembrado por ser o Dia Mundial de Conscientização do AVC, data que serve como um lembrete sobre a importância de se abordar a doença e as suas sequelas. O AVC é considerado uma doença grave e que surge devido à alteração do fluxo sanguíneo no cérebro, podendo ser de dois tipos: