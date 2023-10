Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a epilepsia afeta cerca de 2% da população brasileira, dentre elas, crianças. Aproveitando o mês dos pequenos, a Associação Brasileira de Epilepsia (ABE) esclarece as principais dúvidas e questionamentos sobre a epilepsia infantil.

Uma das principais questões que envolvem a epilepsia é se crianças com a doença podem apresentar dificuldades de aprendizagem.

“Dificuldades escolares podem ocorrer ou serem agravadas pelas medicações usadas no controle das crises epilépticas. É de extrema importância um acompanhamento médico frequente e personalizado de acordo com o grau da doença da criança ”, afirma Lécio Figueira, vice-presidente da Associação Brasileira de Epilepsia.

O médico destaca a importância de informar a escola sobre a epilepsia da criança. Conscientização e compreensão podem ajudar a criar um ambiente de apoio.

Prática de esportes

Outra questão que desperta dúvidas é em relação aos cuidados necessários com as crianças na pratica de esportes. Elas não devem ser privadas das atividades do dia a dia, principalmente em práticas de baixo risco como corrida, esportes coletivos de quadra, dança e esportes de raquete.