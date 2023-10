683

A indicação é que qualquer intervenção estética facial seja realizada pelo menos 30 dias antes da exposição excessiva ao sol Freepik

O último trimestre do ano chegou. E o início da contagem regressiva para as férias e festas de final de ano faz com que a busca por intervenções estéticas faciais se torne maior nos consultórios nesse período. "Vemos um aumento significativo de pessoas buscando procedimentos estéticos faciais nos meses que antecedem o verão", explica a dentista especialista em harmonização orofacial, Luise Albuquerque. Como a maioria dos procedimentos injetáveis não possui resultado imediato, a especialista frisa a importância de preparar-se com antecedência para que o resultado final possa ser atingido na época desejada.





No caso dos bioestimuladores de colágeno , tanto os injetáveis como os fios, o resultado definitivo só é obtido após três meses. "Após a aplicação do bioestimulador, a produção de colágeno vai ocorrendo gradualmente a partir do 15º dia, até atingir o ápice em aproximadamente três meses", explica Luise.Ainda pensando nas festas de fim de ano, a toxina botulínica deve ser aplicada até o início de dezembro, já que a paralisação completa dos músculos ocorre em 15 dias, quando é então realizado o retorno do paciente ao consultório. Preenchedores com ácido hialurônico também devem ser aplicados um mês antes de eventos no geral.Outro queridinho dos consultórios que ganha força no final do ano é o skinbooster, que consiste na aplicação de ácido hialurônico menos reticulado nas camadas intermediárias da pele, promovendo um aumento significativo da hidratação, elasticidade e brilho. "O aumento da exposição solar no verão, associado a uma maior desidratação causada pelo calor excessivo, tendem a acelerar a perda de viço e hidratação natural da pele", argumenta Luise.Além do resultado final, o cuidado com o pós procedimento é muito importante nesse período. "A indicação é que qualquer intervenção estética facial seja realizada pelo menos 30 dias antes da exposição excessiva ao sol. Por isso, recomendamos que quem deseja viajar para praia ou frequentar piscinas no final do ano, programe sua ida ao consultório o quanto antes", aponta a especialista.