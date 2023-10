683

A clínica psicanalítica está em pauta no VII Colóquio da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano - Rede Diagonal Brasil (EPFCL-RDB), que acontece na sede da Associação Médica de Minas Gerais, em Belo Horizonte, a partir desta quinta-feira (12/10) até o próximo sábado (14/10). Pode participar qualquer pessoa que tenha interesse pela psicanálise. O colóquio tem formato híbrido, acontece online e presencialmente, todos os três dias entre 9h e 18h, com inscrições pelo Sympla, que já estão no terceiro lote - a participação é possível mediante o pagamento de R$ 350. Com o título A clínica do desejo, propõe discutir a clínica psicanalítica a partir da questão do desejo, explica a psicóloga, psicanalista e doutora em filosofia Ângela Mucida, integrante da comissão científica do evento.





A discussão toma como base o trabalho de Sigmund Freud , neurologista e psiquiatra austríaco, criador da psicanálise e a personalidade mais influente da história no campo da psicologia, e Jacques-Marie Émile Lacan, psicanalista francês que também foi freudiano. "Freud descobriu que nas manifestações do inconsciente - sintomas, atos falhos, sonhos e chistes -, existia o desejo inconsciente. Com isso, inventou o dispositivo analítico em que encontra-se a associação livre, "falar o que vier à cabeça", do lado do analisante, e a interpretação do lado do analista", explicita Ângela, de modo didático. Falar o que vier à cabeça abre diferentes formas de o inconsciente se apresentar. Ela destaca a questão dos chistes e sua relação com o inconsciente e o desejo - um tipo de satisfação no mal-entendido da linguagem que provoca o riso.Lacan observa que não existe desejo sem a presença do gozo. "Observa-se na clínica que o sujeito segue em direções contrárias ao que ele diz desejar. A repetição de posições diante da vida expõe um modo de gozo próprio a cada sujeito que, causando-lhe sofrimento, tem dificuldades de abandonar", continua Ângela.Partindo dessas premissas, o colóquio analisa o conceito de desejo, desejo de analista, a relação entre desejo de analista, final de análise e passe (dispositivo inventado por Lacan para verificar o final de análise e, em especial, a emergência do desejo de analista).Em debate ainda a questão do desejo no mal-estar da cultura, sua relação com o gozo, os efeitos do discurso capitalista sobre o sujeito, o desejo nas neuroses e psicoses, dentre outros temas atuais. Na programação, conferências, mesas de trabalhos, plenárias, com vários psicanalistas brasileiros e internacionais. O encerramento é com uma conferência sobre topologia e uma atividade cultural.

12/10



8h30 às 8h55: Acolhimento



9h: Mesa de abertura



- Reinaldo Grillo, coordenador do Colegiado de Direção (CDi) e da comissão organizadora



- Ângela Mucida, coordenadora da comissão científica e membro da Comissão Epistêmica e de Acolhimento da Rede (CEAR).



9h30 às 12h: Conferência de abertura: A clínica do Desejo



Colette Soler, psicanalista em Paris, AME da EPFCL-França



Coordenação: Ângela Mucida, AME da EPFCL-RDB-Belo Horizonte



Apoio: Alessandra Silveira, membro da EPFCL-RDB-Aracaju



12h às 14h: almoço



14h às 15h15: Desejo de analista, transmissão da psicanálise e final de análise



- Desejo de analista, uma função e seus desdobramentos clínicos: Ângela Mucida, AME da EPFCL-RDB-Belo Horizonte



- Desejo de analista e transmissão da psicanálise: Sílvia Franco, membro da EPFCL-RDB- São Paulo



- Considerações sobre o desejo do analista e o final de análise: Rúbia d'Alessandro, membro da EPFCL-RDB-Belo Horizonte -



Coordenação: Silvia Amoedo, membro da EPFCL-RDB - Natal -



Apoio: Alessandra Silveira , membro da EPFCL-RDB - Aracaju



15h20 às 16h35: Angústia e desejo nas neurose e psicoses



- Hamlet: Ação e inibição diante do desejo: Andréa Oscar, membro da EPFCL-RDB - Belo Horizonte



- O desejo na clínica das psicoses: Adriano Anchieta, membro da EPFCL-RDB - Belo Horizonte



- Possibilidades de laço transferencial na clínica do autismo: Nanci Mitsumori, Projeto Freudiano - Aracaju



- Coordenação: Márcia Loretti, membro da EPFCL-RDB - Petrópolis



- Apoio: Karina Veras - membro da EPFCL-RDB-Natal



16h35 às 16h50: intervalo



16h55 às 17h55: Primeira plénária - Questões do dia Debatedores:



- Gracia Azevedo, membro da EPFCL-RDB - Recife



- José Antônio, AME da EPFCL-RDB - Salvador



- Luiz Monteiro, membro da EPFCL-RDB - Petrópolis



13/10



8h30 às 8h45: Acolhimento



8h50 às 10h05: Desejo, gozo e o mal-estar da cultura



- Ato-lescência: entre desejo e gozo: Carla Novaes, membro da EPFCL-RDB - Recife



- Compre para mim? Discurso do capitalista e exclusão do sujeito: Felipe Celestino, membro da EPFCL-RDB - Petrópolis



- Raspas e restos me interessam: Tânia Bacha, membro da EPFCL-RDB - Belo Horizonte



- Coordenação: Thaísa Aragão, membro da EPFCL-RDB - Aracaju



- Apoio: Margareth Felipe, membro da EPFCL-RDB - Natal



10h05 às 10h20: café



10h25 às 11h35: Transferência e interpretação na clínica do desejo



- Clínica do desejo: célula viva da psicanálise: Alessandra Silveira, membro da EPFCL-RDB-Aracaju



- O desejo e o 'mais além' da demanda: Karina Veras, membro da EPFCL-RDB - Natal



- A interpretação do sentido à poesia: Margareth Felipe, membro da EPFCL-RDB - Natal



- Coordenação: Jeanne D'garim, membro da EPFCL-RDB - Natal



- Apoio: Mirella Fulco, membro da IF-EPFCL-RDB-Natal



11h35 às 13h35 - Almoço



13h35 às 14h50 - Nome do pai, pai-versão e desejo



- A histérica e os Nomes-do-Pai: Gracia de Azevedo, membro da EPFCL-RDB - Recife



- 'A pai-versão': desejo e gozo: Roseli Rodella, AME da EPFCL-RDB - Aracaju



- Entrelinhas do desejo na experiência analítica: Silvia Amoedo, membro da EPFCL-RDB - Natal



- Coordenação: Andréa Oscar, membro da EPFCL-RDB - Belo Horizonte



- Apoio: Diana Carneiro, membro da EPFCL-RDB - Recife



15h às 16h55: Plenária Espaço Escola - Final de análise, passe e emergência do desejo de analista



- Miragens: Dimitra Kolonia, psicanalista em Paris, AE da EPFCL6, membro da EPFCL - França



- História de uma metade de sujeito: Elynes Barros, psicanalista em Fortaleza, AE da EPFCL - Membro da EPFCL - Brasil



- Como se captura o desejo? Continuação: Patrick Barillot, psicanalista em Paris, AME da EPFCL - França



- Coordenação: Esther Mikowski, membro da EPFCL-RDB - Aracaju



- Apoio: Jeanne D"garim, membro da EPFCL-RDB-Natal



17h às 18h - Segunda plenária - Questões do dia





Debatedores:



- Ângela Mucida, AME da EPFCL-RDB - Belo Horizonte



- Silvia Franco, membro da EPFCL-RDB - São Paulo



- Roseli Rodella, AME da EPFCL-RDB - Aracaju



14/10



8h30 às 8h50: Acolhimento



9h às 10h40 - Plenária Espaço Escola - Desejo de Escola



- Desejo, de Escola: Ramon Miralpeix Jubany, psicanalista, AME da EPFCL-FPB - Barcelona



- Desejo de Escola?: Vicky Estevez, psicanalista em Paris, AME da EPFCL - França



Debatedora:



Graça Pamplona, AME da EPFCL-RDB - Petrópolis



- Coordenação: Diana Carneiro, membro da EPFCL-RDB - Recife



- Apoio: Rúbia d'Alessandro, membro da EPFCL-RDB - Belo Horizonte



10h40 às 11h: Café



11h às 12h15: Desejo de analista e ética



- Desejo de desejar: José Antônio Pereira Silva, AME da EPFCL-RDB - Salvador



- Alma Antígona: uma topologia do desejo e ética da psicanálise: Reinaldo Grillo, membro da EPFCL-RDB - São Paulo



- Desejo de analista - parteiro do desejo: Alessandra Carreira, psicanalista em Ribeirão Preto



- Coordenação: Adriano Anchieta, membro da EPFCL-RDB - Belo Horizonte



- Apoio: Luiz Canuto, membro da IF-EPFCL-RDB - Belo Horizonte



12h15 às 14h15: Almoço



14h15 às 16h: A topologia no contexto da psicanálise de Freud e Lacan



- Luís Carlos Petry, psicanalista e topólogo



Debatedor:



Reinaldo Grillo, membro da EPFCL-RDB - São Paulo



- Coordenação: Tânia Bacha, membro da EPFCL-RDB - Belo Horizonte



- Apoio: Felipe Celestino, membro da EPFCL-RDB - Petrópolis



16h: Encerramento



- Andréa Oscar, Secretária do CDi



- Tânia Bacha, coordenadora da Comissão de Divulgação



Atividade cultural: Grupo musical (samba)