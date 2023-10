O Hospital Universitário Cajuru está com inscrições abertas, até o dia 26 de outubro, para o processo seletivo do Programa de Residência Médica de 2024. Serão oferecidas 79 vagas em 19 especialidades, com destaque para ortopedia, cirurgia geral, medicina da família e clínica médica.Com serviço 100% via Sistema Único de Saúde (SUS), a instituição realiza uma média de 147 mil atendimentos por ano, entre internamentos, urgências e emergências, cirurgias e consultas ambulatoriais.

Para participar, os interessados devem se inscrever no site da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e pagar a inscrição no valor de R$ 880, que inclui a taxa da comissão de residência médica (COREME). A prova objetiva ofertada aos candidatos será presencial e ocorre no dia 29 de novembro, em Curitiba (PR). Os resultados finais serão divulgados no site da PUCPR, no dia 7 de fevereiro.