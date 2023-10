683

Programa CapacitAS é gratuito e está com inscrições abertas Pixabay



A Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas (ABRAF), com o apoio da Novartis, acaba de lançar o CapacitAS, programa educacional on-line e gratuito sobre insuficiência cardíaca (IC). A qualificação é voltada para equipes multidisciplinares de saúde, incluindo assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, técnicos de enfermagem, enfermeiros e estudantes dessas áreas. A Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas (ABRAF), com o apoio da Novartis, acaba de lançar o CapacitAS, programa educacional on-line e gratuito sobre insuficiência cardíaca (IC). A qualificação é voltada para equipes multidisciplinares de saúde, incluindo assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, técnicos de enfermagem, enfermeiros e estudantes dessas áreas.









"A insuficiência cardíaca é consequência de algumas condições como hipertensão, diabetes , infarto do miocárdio. Apesar da alta prevalência, ainda é uma doença subdiagnosticada. Temos muitos desafios relacionados ao cuidado das pessoas com a doença no Brasil. O diferencial do nosso curso é que damos voz aos pacientes, para que eles contem as suas jornadas em busca de diagnóstico e de tratamento adequado", afirma Flávia Lima, presidente da ABRAF.

Conteúdo dos módulos





Leia também: Gordura no fígado é ligada ao aumento dos riscos de insuficiência cardíaca No primeiro módulo, os participantes terão conteúdos sobre o que é insuficiência cardíaca, tratamento baseado em evidências, adesão ao tratamento e alimentação. As aulas são apresentadas por renomados profissionais da saúde, entre eles Múcio Tavares, cardiologista e diretor do Departamento de insuficiência cardíaca (Deic) da Sociedade Brasileira de Cardiologia; Ariane Vieira Scarlatelli Macedo, cardiologista e professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo; Emily Justiniano, enfermeira do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Cardiovascular do Hospital de Clínicas de Porto Alegre; e Jordana Santos, nutricionista especialista em cardiologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.





No segundo módulo, os participantes terão a oportunidade de ouvir o depoimento de pessoas que vivem com insuficiência cardíaca. Elas contam como receberam o diagnóstico e como lidam com as dificuldades impostas pela doença. Já no terceiro e último módulo, serão apresentados a missão e alguns dos projetos da ABRAF, bem como informações sobre como participar da comunidade ABRAF e apoiar o acolhimento de pessoas que vivem com IC.





O programa CapacitAS oferece flexibilidade aos participantes, permitindo que eles completem o curso em até três meses após a matrícula. Ao finalizarem o curso, os concluintes receberão um certificado de aprovação com uma avaliação final mínima de 70%. Para mais informações e inscrição, visite o site abraf.eadplataforma.app/curso/capacitas.