Serviço médico nos EUA é criticado por diversos países Freepik

Uma imagem de uma conta de um paciente em um hospital dos Estados Unidos viralizou nas redes sociais. Isso porque a cifra total chega a US$ 610 mil. A imagem foi publicada como parte de uma corrente em que os americanos mostravam coisas únicas que os europeus não entenderiam.

The European mind can not comprehend this https://t.co/hmL98G6z8D pic.twitter.com/sZuxslqKV2 %u2014 Fuck You I Quit (@fuckyouiquit) September 10, 2023

A imagem assustou pessoas de diversas partes do mundo, incluindo o Brasil. A conta circula na internet desde 2017, quando foi postada em um fórum virtual. “Conta do nascimento do filho do meu primo em um hospital nos EUA. Nunca vi nada tão alto”, diz o post. Mas a data que consta na cobrança é de 2011.

O tratamento em questão inclui: testes de sangue e audiológicos, no valor de US$ 600 e US$ 206, respectivamente; atendimento de cardiologia, US$ 2.182,86; laboratório, US$ 31.784,26; farmácia, US$ 60.637,25; honorários profissionais ou médicos, U$ 662,15; serviços pulmonares, US$ 9.057,35; radiologia, US$ 9.353,10; terapia respiratória, US$ 67.092,55; quarto e cuidados, US$ 428.733,00; e serviços de terapia US$ 99,95.

Também chama atenção o desconto dado pelo plano de saúde: US$ 5,85. A nota ainda tem um recado informando que o paciente pode receber outras contas, referentes às taxas médicas. “Minha irmã (mora nos EUA) machucou o pé e acha que está com dois dedos lesionados, minha mãe falou pra ela ir ao médico ver a situação. Minha irmã falou que não vai pagar 800 DÓLARES PARA UM MÉDICO ENFAIXAR O DEDO!”, relatou um perfil no X, antigo Twitter.

“Defendam e celebrem o SUS”, pediu uma brasileira. “Como é que eles conseguem chegar até os 70 comendo o que eles comem e tendo que vender uma casa a cada internação?”, questionou outra.

“Quarto e cuidados por US$ 428 mil. O paciente estava em uma cama de veludo recebendo caviar enquanto uma jovem virgem grega de toga o abanava com penas???”, ironizou um europeu. Um americano contou que, após uma tentativa de suicídio, teve uma conta tão alta, que quis morrer de novo. “Um funeral seria mais barato”, declarou.

Cobranças caríssimas

Apesar de não ser confirmado se o boleto que viralizou se refere a um parto, é possível ver vários relatos de famílias que ficaram endividadas após a chegada de um filho. Algumas contas ultrapassam os US$ 20 mil, dependendo da maternidade. Algumas chegam a cobrar US$ 40 para que a mãe segure o bebê após o parto.

Em outro caso que circula na internet, uma mulher recebeu uma cobrança de US$ 898.984,57 após dar à luz a um filho prematuro. Ela tinha o plano de saúde e acreditava que teria os gastos cobertos pelo serviço. O caso aconteceu em 2019.