Para muitos pais e familiares, aceitar a orientação de um filho ou parente ainda é uma tarefa árdua, seja por uma visão religiosa, frustração ou até mesmo por um certo medo de comentários alheios, atacando a pessoa ou questionando a falta de capacidade do familiar de ‘impedir’ que isso ocorresse.

Antes de se assumirem, pessoas LGBTQIA+ andam em uma interminável corda bamba : de um lado, a liberdade de viver a sua verdade, e, do outro, o medo da rejeição, especialmente caso ela venha daqueles que deveriam apoiá-los e amá-los incondicionalmente. Infelizmente, esse medo não é em vão, sendo potencializado quando aquele que está ‘saindo do armário’ é um jovem, já que é durante essa época que as mudanças hormonais mais intensas acontecem e as emoções chegam como um temporal difícil de ser controlado.