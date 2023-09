683

Hoje, a farmácia vai muito além das prateleiras de medicamentos e cosméticos: é uma aliada na prevenção, tratamento e acompanhamento de diversas condições médicas. Para comprovar a ampliação da atuação deste tipo de estabelecimento, a Clinicarx realiza um levantamento trimestral com informações sobre mais de 4.000 farmácias em todo o país. Na contramão do sistema público, cuja procura por vacinas têm caído - sobretudo para crianças, as farmácias tiveram crescimento de 189% em imunizantes aplicados nos primeiros seis meses do ano, em comparação com 2022. Os exames também foram destaque, já que do primeiro para o segundo semestre houve aumento de 40% no volume de testes. Já a consulta farmacêutica, segue entre os cinco serviços mais procurados nas drogarias.



Exames de triagem e auxílio no controle de doenças crônicas





As farmácias têm se consolidado como pontos de promoção em saúde, pois garantem o acesso do cidadão aos cuidados básicos. O que contribuiu para que esses locais voltassem a ser reconhecidos como espaços de assistência foram as novas legislações, desde 2013 até os dias de hoje. Um exemplo é a Resolução 786/2023 da Anvisa, de 5 de maio de 2023, que liberou drogarias a realizarem exames de análises clínicas com a finalidade de triagem, sem fins diagnósticos.





Os estabelecimentos já trabalham com 86 tipos diferentes de serviços clínicos e o teste de glicemia fechou o segundo trimestre como o segundo mais procurado com 17,40%, ficando atrás apenas da aferição da pressão arterial com 29,49%. Entre os exames rápidos, destaque para os testes de dengue, beta-HCG (Gravidez), hemoglobina glicada e perfil lipídico, que foram os mais procurados. Os números mostram que as farmácias são um dos pilares fundamentais para o controle de condições médicas crônicas. De acordo com o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) contabiliza 1,8 milhões de internações anuais decorrentes do agravamento de problemas relacionados à diabetes e pressão alta.





Vacinas salvando vidas









Leia também: Farmácia na cozinha: aprenda a economizar em saúde com a dieta correta Durante a pandemia de COVID-19, discutiu-se sobre a importância das vacinas para a prevenção de doenças. Inclusive, as farmácias desempenharam papel de grande relevância ao fornecer os testes rápidos de coronavírus. As drogarias seguem como referência na aplicação de imunizantes, já que muitas pessoas buscam vacinas que não são disponibilizadas em postos de saúde para seus grupos. É o caso do imunizante contra o HPV, cujo público-alvo, segundo Governo Federal, são jovens entre nove e 14 anos de idade. Atualmente, a vacina contra o HPV está entre as 10 mais procuradas nas drogarias. Entretanto, o imunizante contra a influenza (Gripe) continua sendo o campeão de aplicações. Quando todos os serviços são listados, não somente vacinas, ele aparece em sétimo lugar como serviço mais buscado no ranking do semestre. Além dos imunizantes citados, há tipos contra meningite, pneumonia, herpes-zóster e rotavírus.





Consultas farmacêuticas





As drogarias como pontos de saúde oferecem procedimentos, consultas, exames rápidos, vacinas e check-ups. Somente entre 1º de abril até 30 de junho, foram 1,7 milhões de serviços prestados. O volume geral de atendimentos cresceu 69% do primeiro ao segundo semestre de 2023, recuperando o mesmo patamar do período de pandemia. Os procedimentos e consultas representaram quase 90% do total de serviços. A consulta farmacêutica envolve o atendimento personalizado ao paciente, em que o objetivo é fornecer orientações específicas sobre o uso de medicamentos, tratamentos e medidas de prevenção. O serviço farmacêutico clínico foi autorizado pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF) em 2013, através da resolução n°585 que dispõe sobre as atribuições clínicas do profissional.





Para o fundador da Clinicarx, Cassyano Correr, a farmácia ajuda na promoção de saúde por ser acessível à população. “Muitos municípios estão distantes de centros médicos e muitos pacientes querem evitar a demora no atendimento para problemas simples, por isso a farmácia é uma alternativa de atendimento aos pacientes no aspecto assistencial. A intenção não é substituir o médico tradicional, mas trabalhar em conjunto, desafogando o sistema ao realizar procedimentos simples e fornecer as primeiras orientações por meio do farmacêutico”.