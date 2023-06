Governo amplia Farmácia Popular e inclui novos medicamentos

Governo disponibiliza novos medicamentos pelo SUS (foto: Freepik)

Nesta quarta-feira (7), o governo federal anunciou a expansão do programa Farmácia Popular, incluindo acesso gratuito a anticoncepcionais e medicamentos para osteoporose para as mulheres. Além disso, os beneficiários do Bolsa Família também terão direito aos 40 itens da lista de medicamentos do programa sem custo.