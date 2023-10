683

As fotos expostas são o resultado do trabalho voluntário de uma equipe com 11 profissionais entre fotógrafos, maquiadores, organizadores, parceiros, colaboradores e assistentes de produção Hospital da Baleia/ Divulgação



Para marcar o mês de celebrações do Outubro Rosa, o Hospital da Baleia e o fotógrafo Alexandre Rust lançaram, no início do mês, a exposição do ensaio fotográfico do Projeto Poderosas 2023. Este ano, a novidade do projeto é que as fotografias estão expostas em duas locações: Teatro da Cidade e Minas Shopping. Para marcar o mês de celebrações do Outubro Rosa, o Hospital da Baleia e o fotógrafo Alexandre Rust lançaram, no início do mês, a exposição do ensaio fotográfico do Projeto Poderosas 2023. Este ano, a novidade do projeto é que as fotografias estão expostas em duas locações: Teatro da Cidade e Minas Shopping.





As fotos expostas são o resultado do trabalho voluntário de uma equipe com 11 profissionais entre fotógrafos, maquiadores, organizadores, parceiros, colaboradores e assistentes de produção. Seis pacientes em tratamento de câncer tiveram um dia inteiro de cuidados com cabelo, maquiagem e figurino para depois posarem para as fotos. Juntas, as técnicas de enfermagem que lidam com elas no dia a dia hospitalar, também posaram.





O idealizador do Projeto Poderosas, Alexandre Rust, explica que a principal motivação é poder mudar, mesmo que momentaneamente, a vida dessas mulheres que estão passando um momento que pode ser muito pesado. “Nosso objetivo é unicamente mostrar a elas que, apesar da doença , há muito eu se viver plenamente. Reconhecer, novamente, a beleza de seus corpos é uma das formas de alterar essa autoimagem”, comenta.









Leia também: Como cuidar da pele durante o tratamento de câncer O resultado pode ser visto durante todo o mês de outubro na exposições que ficam abertas ao público. No Teatro da Cidade, de terça a domingo, no salão anexo, das 14h30 às 20h30. No Minas Shopping, a exposição está localizada no 2º piso, pergolado da portaria 5.





Para Cássia Sayonara, uma das poderosas de 2023, a iniciativa é um gesto de carinho que contribui para a melhora da autoestima . “É muito importante receber esse carinho a mais enquanto estamos em tratamento. Enfrentamos as limitações da doença, e quando começamos a perder cabelo, vemos nossa pele ressacada, esse projeto nos dá um banho de beleza, aquecendo nossos corações”.









Serviço





Exposição Poderosas





Onde: Teatro da Cidade ( rua da Bahia, 1341, Centro)





Quando: De 3 a 31 de outubro - de terça a domingo





Horário: Das 14h30 às 20h30

Onde: Minas Shopping (avenida Cristiano Machado, 4000, União)





Quando: De 3 a 31 de outubro - todos os dias da semana





Horário: funcionamento do shopping