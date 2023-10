683

O principal papel do espirro é eliminar secreções e agentes agressores do corpo Freepik

Já ouviu falar em espirro social? A verdade é que muitas pessoas tendem a prendê-lo quando estão em público, por achar que não é socialmente aceitável. Por mais que pareça indelicado, esse é um ato involuntário e natural e contê-lo aumenta a pressão no ouvido, garganta e nariz. Transformar essa ação em um pequeno ruído, quase insignificante, para que ninguém perceba o barulho, pode ter graves consequências.





O ar que sai de um espirro pode atingir uma velocidade superior a 160 quilômetros por hora. Seu principal papel é eliminar secreções e agentes agressores do corpo, como explica o cirurgião de cabeça e pescoço Ullyanov Toscano. "Quando o seguramos, toda a pressão gerada por esse fluxo de ar que deveria ser expelido é internalizada pelo corpo, podendo ocasionar inúmeros problemas, como dores de cabeça , lesão do tímpano, no nervo óptico e na retina, hemorragia ocular, ruptura de vaso sanguíneo e até mesmo um AVC . Além disso, é possível gerar uma pressão de ar tão grande nos pulmões, podendo até quebrar uma costela", explica o especialista.Para quem não sabe, o espirro é um reflexo do organismo diante do contato com substâncias irritantes que caem na mucosa. Ele pode acontecer com o contato ao pó, poeira, fumaça, vírus e bactérias. O corpo vai gerar um reflexo para expelir essas substâncias para fora, com um alto fluxo de ar, para proteção do organismo."Como não existe nenhuma forma efetiva de evitá-lo, é indicado impedir que as gotículas que vão sair do nariz e da boca com este ato sejam dispersas pelo ambiente. A recomendação, para proteger as pessoas ao seu redor, é cobrir essas regiões com um lenço e caso não tenha, com o antebraço. Além disso, é muito importante lavar as mãos ou usar álcool em gel após a reação", sugere o médico. Não reprimir o ato natural e soltar um "atchim" é a fórmula mais simples e eficaz de evitar qualquer complicação com o espirro.