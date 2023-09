683

Durante o sexo, são liberados hormônios e substâncias, como o estrogênio e a testosterona, que estão diretamente envolvidos na manutenção da saúde da pele Freepik

Ter uma rotina skincare, proteger a pele com filtro solar e fazer procedimentos estéticos são ações que, definitivamente, vão beneficiar a pele, mas os hábitos de vida também contam muito. Entre eles, a atividade sexual deve ser levada em consideração. "Isso porque, durante o sexo, são liberados hormônios e substâncias, como o estrogênio e a testosterona, que estão diretamente envolvidos na manutenção da saúde da pele", destaca a dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Paola Pomerantzeff.





"Durante a relação sexual, ocorre a liberação de estrogênio, que é o hormônio feminino. Ele ajuda a manter os níveis de colágeno aumentados. E o colágeno é a proteína que dá firmeza, estrutura e elasticidade para a pele. Além disso, o estrogênio melhora também cabelos e unhas", explica a endocrinologista, com pós-graduação em endocrinologia e metabologia pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (SCMRJ), Deborah Beranger. "A melhora da circulação sanguínea proveniente da atividade sexual é capaz de diminuir o nível de cortisol, melhorando a elasticidade, controle de acne e oleosidade, além de aumentarmos a própria barreira de proteção da pele", acrescenta a cirurgiã vascular, médica atuante em medicina do estilo de vida e membro do American College of Lifestyle Medicine, Aline Lamaita.Segundo Beatriz Lassance, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, o acúmulo de radicais livres nos tecidos é um dos fatores que levam ao envelhecimento . "A atividade sexual consome energia e consegue, com isso, neutralizar esses radicais, melhorando o que chamamos de estresse oxidativo. A produção de colágeno melhora, a circulação na pele fica melhor. O sexo acelera o metabolismo de todo o organismo, as células são estimuladas a absorverem mais nutrientes, e secretar toxinas de maneira mais eficiente", afirma a cirurgiã plástica."Durante a atividade sexual, toda a nossa circulação fica mais solicitada. O sistema arterial (sangue que "alimenta" os músculos em movimento, por exemplo) aumenta seu fluxo, e consequentemente, o aporte de nutrientes e oxigênio para todos os tecidos, inclusive a pele. Isso se reverte na pele deixando-a mais hidratada, corada e mais viçosa", explica Aline Lamaita. "Também temos aumento de antioxidantes endógenos, que combatem os radicais livres. Isso leva ao retardamento do envelhecimento, com efeito antiaging", afirma Aline Lamaita. "Dessa forma, nosso corpo tem uma melhor resposta antioxidante com a prática regular do sexo."Assim como um exercício físico, durante o sexo, o fluxo sanguíneo aumenta, passando a levar oxigênio e nutrientes de forma mais eficaz para os tecidos, incluindo a pele. "Com isso, o sistema linfático passa a trabalhar em maior velocidade, desintoxicando o organismo e diminuindo a retenção de líquidos. Como resultado, a pele ganha um aspecto mais saudável, tornando-se hidratada, corada e viçosa", afirma Paola Pomerantzeff.Com relação à ação anti-idade, a prática sexual promove o estímulo da produção das fibras de colágeno e elastinas, que são responsáveis por conferir sustentação e elasticidade ao tecido cutâneo, segundo a dermatologista. "Logo, há um risco menor da pele tornar-se flácida ou apresentar rugas e linhas de expressão precocemente, além de tornar-se mais firme, elástica e com menos sinais de envelhecimento", diz Paola. "Outro benefício antienvelhecimento é usar adequadamente a energia proveniente do carboidrato (açúcar) que consumimos, diminuindo o estresse oxidativo e evitando a glicação do colágeno, um processo no qual o açúcar excedente liga-se às fibras de sustentação da pele, favorecendo o aparecimento de flacidez e rugas", explica Beatriz.A prática sexual também fortalece e favorece a regeneração da pele, o que pode tornar a cicatrização mais rápida. "Além disso, estudos apontam que o sexo melhora o sistema imunológico, que também está envolvido no processo de cicatrização da pele", completa Paola. "Outro hormônio que é aumentado durante a atividade sexual é a endorfina, por isso que o paciente tende a melhorar o sono, que ajuda na melhora da pele e sua cicatrização", diz Deborah.A atividade também atua por vias indiretas para melhorar a pele, como é o caso da redução do estresse . A atividade sexual diminui o nível de cortisol (o hormônio do estresse) ao longo do dia. "Altos níveis de cortisol podem contribuir para diversos problemas de pele, como envelhecimento e acne. O cortisol potencializa o estado inflamatório persistente do tecido cutâneo, diminuindo a longevidade e a atividade das células que compõem a pele, o que a torna mais propensa a ter rugas", explica Paola. "O cortisol está também relacionado ao aumento de oleosidade e à diminuição da produção natural de ácido hialurônico na pele", conta Aline Lamaita. "Como há uma melhora do processo inflamatório, pode beneficiar também pacientes com rosácea melasma ", complementa Deborah."É comum suarmos durante o sexo, assim como quando realizamos qualquer tipo de esforço físico intenso. E o suor auxilia na eliminação de sujidades acumuladas no interior dos poros, desobstruindo-os e, consequentemente, prevenindo a formação de cravos e espinhas", reforça Paola Pomerantzeff. "Como o sexo também aumenta a produção de suor, ajuda a fazer uma limpeza natural da pele, deixando o tecido cutâneo mais suave e liso", continua Deborah.O médico pós-graduado em tricologia médica e dermatologia clínica e cirúrgica, Danilo S. Talarico, pondera que é muito importante lembrar que a saúde da pele e do cabelo está influenciada por uma variedade de fatores, como genética, dieta, cuidados pessoais, estilo de vida e saúde em geral. "Então, manter um estilo de vida saudável, incluindo uma dieta equilibrada, hidratação adequada, sono adequado, proteção solar e cuidados adequados com a pele e o cabelo, são medidas muito mais relevantes para promover a saúde e a aparência da pele e do cabelo. Mas, na dúvida, mantenha uma vida sexualmente ativa aliada a todas os outros princípios para uma pele e cabelos saudáveis, o que é mais garantido", aponta.