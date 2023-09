683

A boa notícia é que qualquer pessoa entre 2 e 80 anos pode ser doadora de córnea H.Olhos/Divulgação



O transplante de córnea é responsável pela recuperação da visão de 90% das pessoas com deficiência visual causada por problemas na córnea, mas, apesar disso, o tempo médio de espera pelo procedimento pode chegar a mais de 13 meses, gerando angústia para quem precisa da cirurgia. Os dados, fornecidos pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT), mostram que mais de 24 mil pacientes encontram-se na fila para realizar o procedimento, com uma concentração das cirurgias na região Sudeste, que responde por 46% do total.









A boa notícia é que qualquer pessoa entre 2 e 80 anos pode ser doadora de córnea. Depois da manifestação de interesse, é feita uma triagem. Diante da aplicação de questionário ao grupo familiar, é feita uma análise do histórico médico da família e, posteriormente, a coleta de exames de sangue para dar prosseguimento aos procedimentos necessários.

O paciente deve se inscrever no próprio serviço de saúde, onde deverá fazer o transplante. Seja pelo Sistema Único de Saúde (SUS), convênio ou particular, a fila é única. Existe, porém, a possibilidade de priorização, preenchendo alguns critérios, que incluem avaliação da câmara técnica da Secretaria de Saúde do Estado.

Melhora na logística dos transplantes





Leia: Bactéria rara em colírios causa cegueira, remoção de olhos e mortes nos EUA. Segundo Brito, as filas podem diminuir se houver uma melhora na logística envolvendo os transplantes: “O ideal seria a distribuição entre os Estados, a exemplo do que ocorre com alguns órgãos, para tentar equalizar a diferença das filas, em parceria com o Serviço Nacional de Transplante (SNT). Porém, por inabilidade logística, que é da responsabilidade do Serviço Nacional de Transplante, a distribuição de córnea é bem regionalizada e injusta, inclusive no estado de São Paulo”, explica o médico.

Quem tem prioridade

Conforme Luiz Brito, existem critérios para identificar quais pacientes devem ter prioridade no recebimento de transplante de córnea:

Crianças abaixo de 7 anos com opacidade corneana bilateral (perda de transparência na córnea) Pessoas com úlcera de córnea intratável Descemetocele (condição oftalmológica grave em que a córnea é tão fina que começa a protuberar para fora do olho, formando uma bolsa ou saco. É causada por uma lesão ou úlcera que afeta a camada mais profunda da córnea, conhecida como membrana de descemet) Perfuração corneana Falência primária