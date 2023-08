SIGA NO

A espera para um transplante de coração para Faustão pode demorar de 12 a 18 meses por causa da fila do Sistema Único de Saúde (SUS). Para conscientizar sobre a causa, a família do apresentador criou uma página dedicada ao compartilhamento de histórias sobre doação de órgãos.





"Página nova criada pela família para que as pessoas possam compartilhar sua história", escreveu Luciana Cardoso, mulher do jornalista.



A primeira história postada no perfil "Faustão do meu coração" é de uma menina de 11 anos que passou por um transplante em 2023. Outra postagem comemora o transplante de um rim a um menino de cinco anos.



A notícia de necessidade de um novo órgão foi divulgada no último domingo (20) pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele está internado desde 5 de agosto.