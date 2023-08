683

Existem aproximadamente 16 mil sabores de produtos do tabaco disponíveis no mercado, muitos deles atraentes para as crianças Freepik

A campanha do Dia Nacional de Combate ao Fumo 2023, lembrado nesta terça-feira (29/8), com o tema Sabores e aromas em produtos derivados de tabaco: uma estratégia para tornar a população dependente de nicotina, alerta a sociedade sobre riscos causados pelo uso de aditivos nos produtos derivados de tabaco, informando que eles aumentam a experimentação entre crianças, adolescentes e jovens, agravam manutenção da dependência nos fumantes e causam ainda mais prejuízos ao organismo de quem os consome.





O médico sanitarista e membro da Comissão de Controle do Tabagismo Alcoolismo e Uso de Outras Drogas da Associação Médica de Minas Gerais (Contad AMMG), Pedro Daibert de Navarro, conta que documentos internos da indústria revelam que ela tem como objetivo tornar o usuário dependente de seus produtos. "As evidências científicas apontam que uma das consequências mais importantes das estratégias de mercado dos produtos de tabaco é que a maioria dos fumantes se tornou dependente ainda na adolescência (antes dos 19 anos) e a maior parte deles quer deixar de fumar, mas não consegue sozinha devido à forte capacidade da nicotina de causar dependência química."De acordo com dados de 2021 da Organização Mundial de Saúde (OMS), existem aproximadamente 16 mil sabores de produtos do tabaco disponíveis no mercado, muitos deles atraentes para as crianças. No Brasil, dentre os produtos registrados, há os seguintes sabores: choco menta, menta cítrica, menta doce, maçã, berry, citrus, limão, uva, guaraná, coco, kiwi, laranja, hortelã, morango, chocolate, melão, melancia, abacaxi, açaí, bombom, manga, maracujá, pina colada, creme de morango, caramelo, banana, chiclete, mirtilo e pera, segundo levantamento deste ano da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).Navarro explica que outro aspecto a ser observado é sobre o uso de adoçantes nos produtos derivados de tabaco. "Em 2016, foi desenvolvida uma pesquisa sobre adoçantes de alta intensidade em produtos alternativos de tabaco. Na época, os autores asseveraram que, semelhante aos doces e bebidas adoçadas destinadas a adolescentes e jovens adultos, a adição de adoçantes nos produtos de tabaco pode promover a aceitação do produto, determinar a preferência e os padrões de uso entre este grupo." Estudos feitos nos Estados Unidos também demostram como os sabores desempenham importante papel no consumo de cigarros eletrônicos, inclusive por crianças e adolescentes.Conforme a Onda 3 da Pesquisa Internacional de Controle do Tabaco (ITC) Brasil, que investigou 1.216 fumantes adultos entre 2016 e 2017, nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, a maioria dos entrevistados apoiou a proibição do mentol (56%) e de todos os aditivos (61,7%). Mais da metade dos fumantes de produtos com mentol relataram que parariam ou reduziriam a quantidade, caso os cigarros mentolados fossem proibidos. Esses dados sugerem, portanto, que há apoio à proibição de aditivos de sabor no Brasil, um fator determinante de sucesso da política a ser implementada, com ganhos comprovados para a saúde pública.