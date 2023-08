O caso Larissa Manoela deu o que falar e abriu uma discussão sobre a parentalidade. A atriz e cantora abriu mão de R$ 18 milhões ganhos em 18 anos de carreira para cuidar do seu próprio dinheiro. A origem do prejuízo – e da discórdia – foi uma briga familiar. As divergências com seus pais começaram quando, ao completar a maioridade, ela decidiu analisar os negócios que tinha. Manoela era sócia de três empresas. Em uma tinha participação de apenas 2%. Na outra era a única sócia, mas os pais eram 100% administradores. E a terceira era uma holding com participações iguais entre ela, o pai e a mãe, cujo objetivo era concentrar os resultados da primeira empresa, mas isso nunca ocorreu. Mas, além do crime de violência patrimonial, o que tem por trás de tudo isso? Pais autoritários.Os tipos parentais desempenham papel fundamental no desenvolvimento e bem-estar dos filhos. Diferentes abordagens parentais têm efeitos distintos sobre eles, moldando sua personalidade, autoestima, habilidades sociais e emocionais.A psicóloga Cristiane Pertusi explora quatro tipos parentais comuns e fornece dicas sobre como os pais podem lidar de maneira mais eficaz com seus filhos.