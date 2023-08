683

Corrida Araujo volta ao calendário de eventos da cidade com circuito inédito e programação cultural para toda a família Araujo/Divulgação











Entre os objetivos da rede com a corrida, está o estímulo aos cuidados físicos e mentais, como explica Adriana Caram Borlido, superintendente de marketing. “A atividade física é a mais importante aliada na prevenção de doenças e na manutenção do bem-estar e, por isso, é incentivada pela Araujo, que sempre teve como compromisso o cuidado com a saúde dos mineiros”.

Programação cultural - Esse será, sobretudo, um dia de lazer e diversão para toda a família, e não apenas para os participantes da corrida. Isso porque a organização preparou uma programação cultural especial e extensa para animar o público durante e após o evento na Praça Bagatelle, localizada em frente ao Aeroporto da Pampulha. Estão previstos shows, oficinas e foodtrucks durante toda a manhã, e os pets também serão bem-vindos.

Inscrições e cashback As inscrições para a Corrida Araujo podem ser realizadas até o dia 07 de outubro, ou enquanto houver inscrições disponíveis. O valor é de R$ 140 reais no 1º lote, com 50% de cashback para ser usado nas lojas da Araujo, na compra de produtos das marcas parceiras.



"Esta também é uma iniciativa inédita e dá aos corredores a oportunidade de transformar metade do valor pago nas inscrições em produtos de várias categorias", reforça Adriana. Além do cashback, um kit completo contendo brindes das marcas parceiras será disponibilizado aos corredores, que poderão retirá-lo nas próprias unidades da rede. Todos os participantes receberão medalha de participação.