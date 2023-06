Descubra como turbinar a corrida com suplementos naturais

683

Consumo de suplementos naturais é tendência e está redefinindo como os corredores lidam com a nutrição e a recuperação (foto: Manfred Antranias Zimmer/Pixabay)





Os alimentos e suplementos naturais, ricos em nutrientes, podem oferecer aos corredores a vantagem competitiva que buscam. Eles fornecem uma forma saudável e sustentável de melhorar o desempenho. Esta nova tendência está redefinindo como os corredores lidam com a nutrição e a recuperação, permitindo que alcancem seus objetivos de forma mais eficiente e prazerosa.

Alessandra Feltre, nutricionista da Puravida, separou sete alimentos que funcionam como suplementos naturais:





1 - Suco de beterraba



Suco de beterraba é uma fonte natural de nitratos, que pode melhorar a eficiência na corrida ao serem convertidos em óxido nítrico no corpo (foto: congerdesign/Pixabay)

É uma fonte natural de nitratos, que pode melhorar a eficiência na corrida ao serem convertidos em óxido nítrico no corpo. Isso melhora a circulação sanguínea e a entrega de oxigênio para os músculos, potencializando a resistência durante o exercício.

2 - Banana

A fruta fornece carboidrato de rápida absorção e potássio, importantes para manter os níveis de energia durante longos períodos de exercício, além de ajudar na prevenção de cãibras musculares.

3 - Frutas vermelhas

4 - Tofu

É uma excelente fonte de proteína vegetal essencial para a recuperação e reconstrução muscular após a corrida. Consumi-lo após o treino pode ajudar a minimizar a dor muscular e melhorar a recuperação.

5 - Quinoa É uma fonte de carboidratos complexos que fornece energia de liberação lenta. Também contém todos os nove aminoácidos essenciais, tornando-se uma fonte completa de proteína, o que ajuda na recuperação muscular.

6 - Chia

7 - Amêndoas



Amêndoas, além de serem fonte de proteínas, contêm vitamina E, um antioxidante que pode ajudar a reduzir os danos de radicais livres causados pela atividade física (foto: Steve Buissinne/Pixabay)

Além de serem fonte de proteínas, as amêndoas contêm vitamina E, um antioxidante que pode ajudar a reduzir os danos de radicais livres causados pela atividade física. Também são uma boa fonte de magnésio, importante para a função muscular e pode ajudar a prevenir cãibras.



Ao optar por uma abordagem mais natural para a suplementação, os corredores podem desfrutar de benefícios como melhor recuperação, aumento da energia e melhor desempenho geral. Este novo foco na suplementação natural representa um passo positivo para a saúde e bem-estar dos corredores em todo o mundo.

Reposição de eletrólitos é primordial para quem gosta de correr

“Com a ascensão da corrida como atividade física preferida para muitos, é essencial entender como os suplementos naturais podem otimizar o desempenho e a recuperação. A natureza nos fornece uma série de substâncias que, quando usadas corretamente, podem proporcionar uma energia sustentável, melhorar a resistência e acelerar a recuperação", aponta Alessandra Feltre, nutricionista da Puravida.

Segundo a nutricionista, a desidratação e a perda significativa de eletrólitos como sódio, cloreto, magnésio, zinco e potássio, durante uma atividade física puxada como a corrida, são comuns.





“Caso o corpo não consiga repor esses nutrientes de forma eficaz, o rendimento esportivo e até mesmo à saúde podem ser negativamente afetados. Portanto, é crucial encontrar métodos saudáveis para hidratação e reabastecimento de vitaminas e minerais durante treinamentos e competições esportivas”, aconselha Alessandra Feltre.





Alessandra destaca o Hydra Energy, uma bebida isotônica produzida pela Puravida, que contém os principais eletrólitos necessários para o corpo: sódio, potássio, magnésio e cálcio.











“Com apenas uma dose, é possível consumir elementos vitais durante o treino como eletrólitos, minerais, vitaminas, aminoácidos, além da cafeína, que impulsiona o desempenho físico, e a palatinose, um carboidrato inteligente extraído da beterraba, que fornece energia de maneira equilibrada e saudável. Todos se apresentam de maneira balanceada, em quantidades adequadas e na proporção certa entre eles. Adicionalmente, incluímos as vitaminas B1, B5, B6, B9, B12 e a vitamina C”, finaliza Feltre.

