Aplicativo de corrida oferece desconto de 50% para quem doar sangue em BH

O hemocentro de BH é localizado na Alameda Ezequiel Dias, 321 no bairro Santa Efigênia, na Região Leste de Belo Horizonte. (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG) Neste mês é celebrado o Junho Vermelho , campanha que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue. Por causa disso, o aplicativo de corridas 99 divulgou voucher de desconto para os passageiros que desejam doar sangue em Belo Horizonte.









Para obter o desconto, os passageiros devem acessar o aplicativo e digitar o voucher específico de cada localidade. No caso de Belo Horizonte, o cupom é SALVARBH. A promoção também ocorre em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.





De acordo com a empresa, o objetivo é colaborar com o aumento dos estoques dos principais bancos de sangue do País.





O hematologista Gustavo Magalhães destaca a importância da doação de sangue para a manutenção da vida de quem precisa. "Uma única doação é bem simples. Leva apenas cerca de 30 minutos, retira em média 450ml de sangue, dependendo do peso de cada doador e, o melhor, pode salvar até quatro vidas", afirma.





O hemocentro de BH divulgou nesta quinta-feira (15/6) que a maioria dos tipos de sangue estão em quantidade crítica ou de alerta, sendo o AB+ o único estável.





Como doar?





Para ser um doador de sangue, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos (para os candidatos de 16 e 17 anos, é necessário estar atento aos documentos exigidos no momento da doação) e pesar mais de 50 kg. Além disso, é necessário passar por uma triagem que avalia o estado de saúde e o histórico do doador para garantir a segurança tanto para o doador quanto para o receptor.





Os interessados em doar sangue podem realizar o agendamento pelo site www.hemominas.mg.gov.br ou pelo aplicativo MG App Cidadão.