“Já era sabido que pessoas com vitiligo tinham maior chance de perda auditiva, mas as causas ainda precisam ser estudadas em profundidade. Demos um passo importante nessa direção”, disse a principal autora do estudo, a médica dermatologista Helena Marchioro, que é doutoranda no programa de pós-graduação em Patologia da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB). “O estudo trouxe uma contribuição valiosa ao mostrar que uma parte dos casos de perdas auditivas com padrão neurológico em pessoas com vitiligo ocorre por causa de uma doença autoimune no ouvido interno”, avalia Hélio Amante Miot, coautor do estudo e professor adjunto de Dermatologia e Radioterapia da FMB.



Os dados e as conclusões do trabalho foram compartilhados em uma carta enviada ao editor da revista Autoimmunity Reviews. A comunicação, intitulada Prevalence of immune-mediated inner ear disease in non-segmental vitiligo: A cross-sectional study, foi publicada no início deste ano. A contribuição mais atual ao estudo do impacto ampliado do vitiligo veio de um time de pesquisadores brasileiros que investigou a associação entre a doença e um tipo específico de perda auditiva com padrões neurológicos (SNHL, sigla em inglês para Sensorineural hearing loss) em pessoas com o vitiligo não segmentar (quando as manchas são bilaterais e assimétricas).





O grupo liderado por Helena investigou uma amostra de 112 pacientes com idades entre 19 e 64 anos e diagnóstico de vitiligo não segmentar recrutados em ambulatório da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, no Paraná. Também participaram do trabalho 23 voluntários saudáveis que fizeram parte de um grupo controle. Todos foram submetidos a testes audiométricos e também a exames de sangue para rastrear a presença de um anticorpo, o anti-Hsp70, associado ao vitiligo e a outras doenças autoimunes, a exemplo de uma condição imunomediada que acomete o ouvido interno.





Os dados obtidos levaram a descobertas surpreendentes. “Quase 40% dos pacientes com vitiligo apresentaram alguma alteração auditiva neurossensorial bilateral, contra 18% no grupo sem a doença. É o dobro da frequência esperada na população brasileira adulta”, observa a pesquisadora. Ao todo, 28 pacientes com vitiligo e mais uma pessoa do grupo controle apresentaram perdas com padrão neurológico nos dois ouvidos. Já os exames de sangue indicaram a presença dos anticorpos anti-Hsp70 em 30 participantes do estudo, uma proporção equivalente a 26,8% da população estudada.

Riscos desconhecidos

O passo seguinte da pesquisa foi excluir os casos explicáveis por fatores de risco conhecidos para a patologia auditiva, como o envelhecimento, a exposição ao ruído excessivo, uso de medicamentos ototóxicos, alterações metabólicas como o diabetes mellitus, infecções auriculares prévias, traumas e casos de perda unilaterais.



Feito isso, a equipe identificou 17 pessoas com SNHL de origem indeterminada (16,2%). E foi aí que os pesquisadores se viram diante de uma informação inédita. Ao sobrepor as informações desses pacientes com perda auditiva com a positividade dos testes para o anticorpo anti-Hsp70, os pesquisadores viram que seis voluntários (5,4%) preenchiam todos os critérios diagnósticos para a presença da doença imunomediada do ouvido interno (IMIED), considerada rara e de difícil diagnóstico. “A expectativa para a população geral seria de 0,1%, então esse foi um dado muito elevado”, diz Miot.





Ele explica que esses pacientes apresentam um perfil diferente da doença. “Eles são mais jovens, tiveram início mais precoce da doença e apresentam uma quantidade maior de anticorpos”, diz. “Isso aponta a existência de um subgrupo de pacientes com perdas auditivas neurossensoriais e vitiligo, mas a ligação entre as doenças precisa ser investigada”, explica.





Uma das hipóteses dos pesquisadores para investigações futuras dessa perda auditiva associada com a doença imunomediada do ouvido interno é a presença de melanócitos (as células produtoras da melanina, o pigmento responsável pela coloração da pele, cabelos e olhos) na cóclea, uma estrutura em forma de caracol que converte as vibrações sonoras em impulsos elétricos a serem interpretados pelo cérebro. A cóclea também abriga as células ciliadas, que transmitem os estímulos sonoros para o nervo auditivo. Na presença do vitiligo, por razões ainda não completamente compreendidas pela medicina, o sistema imunológico ataca os melanócitos.

Abordagem multidisciplinar

As conclusões dos pesquisadores reforçam a necessidade de uma abordagem multidisciplinar para tratar o paciente com vitiligo. “Queremos mudar o comportamento do dermatologista de olhar apenas para a pele dos pacientes com vitiligo, e que ele passe a avaliar possíveis perdas neurológicas associadas à doença”, diz Helena Marchioro.



“Se houver perda com padrão neurossensorial, a recomendação é que o profissional dê segmento para encontrar a causa e faça também o exame para identificar o anticorpo anti-Hsp70. Se for o caso de uma perda por doença imunomediada do ouvido interno, é possível tratar e impedir que progrida para uma surdez", completa Helena Marchioro.

Tratamento atual

De acordo com os pesquisadores, o tratamento atual com vitiligo depende da extensão e localização das manchas de despigmentação. Alguns dos métodos empregados envolvem o uso de medicamentos corticosteroides ou imunomodulares tópicos, fototerapia e uso substâncias para aumentar a sensibilidade da pele ao método e tatuagem médica, entre outros.



“Porém, em um paciente que tem vitiligo e diagnóstico de perdas auditivas por doença imunomediada, é preciso pensar também no uso de medicamentos imunossupressores”, diz Helena Marchioro. “A maior compreensão dessas conexões é fundamental para oferecer cuidados abrangentes que melhorem a qualidade de vida dos pacientes e reduzam os impactos das condições neurológicas associadas ao vitiligo.”