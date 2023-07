683

A escovação deve ser feita várias vezes ao dia e, para aqueles com necessidades odontológicas especiais, deve-se verificar com um profissional da área qual o melhor produto para o caso Martin Slavoljubovski/Pixabay





De acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 90% dos brasileiros higienizam a boca até duas vezes por dia. Apesar de parecer alta, a frequência não é a recomendada por profissionais da área. Em apoio ao movimento Julho Neon de conscientização da importância da saúde bucal no Brasil, a dentista Eliane Durce, da rede credenciada da Porto Seguruo, desmistifica e esclarece as melhores formas de garantir uma boca e um sorriso bonitos e saudáveis.

Confira cinco divas essenciais para uma boca e sorriso saudáveis

1. Idas frequentes ao dentista

"Embora seja quase um senso comum, é preciso reforçar a necessidade de ir ao dentista desde criança e a cada seis meses para uma avalição geral da saúde da boca, afinal, a profilaxia é a forma de cuidado e prevenção a possíveis problemas e manifestações futuras. Os checapes odontológicos, assim como os médicos, são importantes para manter a saúde em dia".

2. Uma alimentação saudável garante uma boca mais saudável

"Manter bons hábitos alimentares é essencial para a saúde física e bucal. A alimentação está diretamente relacionada com o desenvolvimento da cavidade bucal como um todo, sendo também parte do controle do PH da boca e da saliva. Além disso, a ingestão de alimentos com alto teor de açúcar pode acarretar problemas dentários como a cárie".





3. Cuidar da saúde da boca é também cuidar da saúde mental

"É indiscutível a relação direta entre saúde bucal e saúde mental. Além de melhorar a qualidade de vida por meio de uma autoestima mais elevada, uma boca saudável fortalece relacionamentos sociais e interpessoais e previne complicações psicológicas que podem se originar e/ou manifestar sintomas bucais, como estresse, ansiedade e depressão".

4. O básico funciona

"A melhor escovação é aquela feita com calma, cuidado, com os produtos adequados e com a periodicidade correta. Para uma higienização apropriada, não é necessária a utilização de substâncias abrasivas ou em grande quantidade. Uma pequena porção de pasta de dente junto a uma escova de cerdas macia s, aos movimentos corretos e ao fio dental já é o suficiente para uma limpeza completa sem agressão à gengiva e desgaste dentário. Além disso, a escovação deve ser feita várias vezes ao dia e, para aqueles com necessidades odontológicas especiais, deve-se verificar com um profissional da área qual o melhor produto para o caso".

5. A limpeza da língua também faz parte da higiene bucal

"A higiene completa da boca também engloba a limpeza da língua, que pode ser feita somente com água e por meio de uma escova tradicional ou de um raspador específico, o importante é limpar toda vez que fizer a escovação dos dentes".