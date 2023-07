Maquiagem para as férias, como escolher os produtos ideais?

683

Com a chegada do mês de julho, para muitos, é marcada por férias, viagens, sombra e água fresca. Entretanto, manter a maquiagem em idas à praia e à piscina é um desafio, principalmente na hora de fazer registros fotográficos para serem postados nas redes sociais. Por isso, é necessário seguir algumas dicas para manter o visual intacto durante a estação, como escolher os produtos adequados para entrarem em contato com a água, além de cuidados primordiais com a pele antes e após os passeios.





O cuidado primário quando se trata da pele, é o protetor solar . O produto evita que após a exposição ao sol, a pele fique inchada e vermelha por queimadura solar ou gere doenças como o câncer de pele. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), esse é o tipo mais frequente no Brasil, por conta do clima tropical e ensolarado o ano todo. O recomendado é um filtro solar que proteja contra os raios ultravioleta (UV) e ultravioleta - b (UVB), com fator de proteção solar (FPS) no mínimo 30. No mercado, há diversas marcas e texturas para os tipos de peles, mas é essencial garantir a replicação durante a exposição em locais aquáticos para que a pele esteja sempre protegida.





Kelly Nogueira, fundadora da Espaço Make, franquia de maquiagens, recomenda além do uso do protetor solar, lavar o rosto com água fria e sabonete neutro ou facial antes da aplicação de uma maquiagem são passos importantes para aproveitar ambientes tropicais e prevenir que a aplicação dos produtos agrave a oleosidade ocasionada pelas altas temperaturas. Borrifar água termal também é um passo importante para preparar a pele e manter a durabilidade da maquiagem.

Além disso, utilize maquiagens à prova d'água, mas evite o uso de base e pó compacto, uma vez que trazem um aspecto de visual elaborado, mais propício para a noite e a ambientes fechados.





Fazer uma maquiagem à prova d’água não requer que todos os produtos utilizados tenham essa resistência, contanto que sejam reaplicados. Porém, existem dois itens que, caso não sejam próprios para o contato aquático, precisam ser evitados : o rímel e o delineador. “Que atire a primeira pedra quem nunca deu um mergulho e saiu com a famosa “olheira de panda”. É muito fácil se deixar levar com a diversão e esquecer que está com um delineado elaborado. Por isso, acho válido sempre apostar nesses dois itens em versões à prova d’água”, alerta Nogueira.









Outro ponto importante é a hidratação dos lábios. A exposição ao sol em piscinas e praias também coloca em risco a saúde labial, uma vez que esses são facilmente queimados. Aplicar algumas vezes um lip balm é uma alternativa viável para prevenir essa lesão, desde que este tenha filtro solar em sua fórmula. O item também confere o toque final à maquiagem, uma vez que há disponibilidade de diferentes cores, geralmente leves, não sobrecarregando o visual.